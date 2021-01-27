Dijital incelemeyle zaman ve kağıttan tasarruf
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Dijital incelemeyle zaman ve kağıttan tasarruf

27.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:15
Dijital incelemeyle zaman ve kağıttan tasarruf

KOCAELİ'nin Çayırova İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, zaman ve kağıt israfının önüne geçmek amacıyla inşaat projelerini dijital ortamda inceliyor.

KOCAELİ'nin Çayırova İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, zaman ve kağıt israfının önüne geçmek amacıyla inşaat projelerini dijital ortamda inceliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi vatandaşların daha hızlı ve kolay hizmet alması için yenilikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Çayırova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde hayata geçirilen uygulama sayesinde zaman ve kağıt israfı son buluyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde işlerin ve projelerin daha da hızlandırılmasına imkan sağlayan uygulamada yapı ruhsatı ile ilgili başvurudan ruhsat yazımına kadar olan süreçlerle ilgili yapı sahiplerine kısa mesajla bilgi veriliyor. Yapı ruhsat başvuru ve yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden dijital ortamda yapan müdürlük, projelerinin dijital ortamda arşivlenmesi için teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, inşaat yapmak isteyen vatandaşların daha kolay ve hızlı inşaat ruhsatı alması için kolaylık sağlıyor.Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapılan proje sayesinde hem zaman hem de kağıt israfının önüne geçtiklerini ve ilçe halkının daha hızlı ve aynı zamanda kolay hizmet alabilmesi için yenilikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.


Dijital incelemeyle zaman ve kağıttan tasarruf
Dijital incelemeyle zaman ve kağıttan tasarruf
Dijital incelemeyle zaman ve kağıttan tasarruf

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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