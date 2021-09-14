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Dijital fuar Autoshow 2021 Mobility kapılarını açtı

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Dijital fuar Autoshow 2021 Mobility kapılarını açtı

Autoshow 2021 Mobility fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Autoshow 2021 Mobility fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

14-26 Eylül tarihleri arasında tamamen dijital ortamda gerçekleşen fuarda son teknoloji otomobiller, hafif ticari araçlar ve motosikletler meraklılarıyla buluşuyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından "Mobilite" teması ile gerçekleştirilen organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebiliyor.

Autoshow 2021 Mobility etkinliği için www.odd.org.tr/autoshow2021 web adresinden, fuarı ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow'da destekçileriyle beraber 35 markanın 250'yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Dijitalde Autoshow 7/24 açık, kaçırılan aktivitelerde geriye dönük izlenebilme, sadece laptop veya bilgisayarda değil mobil cihazlardan da erişim imkanı var. Telefon, tablet gibi tüm cihazlarda da uygulama indirmeden dijital fuar gezilebiliyor.

Ayrıca etkinlikler, paneller hem Bloomberg Ht Tv kanalında hem fuar konferans salonunda eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bloomberg Ht'de fuar süresince 'Otomotiv Zirvesi' programı, sektörün önde gelenlerinin katılımları ile gerçekleştirilerek sektörün bugünü ve yarını tüm yönleriyle ele alınacak.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce & ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu fuara ilişkin olarak " Autoshow'u bu yıl çağımızın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye'nin ilk dijital Autoshow'u olarak "Mobilite" teması ile 14-26 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Dünya'da sürdürülebilirlik, dijitalleşme, verimlilik, mobilite ön plana çıkıyor, hayatımıza giriyor. Biz de bu kavramları dikkate alarak heyecanı dijitalde başlayan, fizikselde desteklenen bir yaklaşımı benimsedik." dedi.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise fuara ilişkin olarak "Bir buçuk yılı aşkın süredir markalarımız, ajanslarımız ve destekçilerimizle beraber çok yoğun bir hazırlık sürecinden geçtik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 13 Eylül'de siz değerli basın mensuplarının, 14-26 Eylül tarihlerinde ise tüm otomotiv tutkunlarının ziyaretine açılacak Autoshow 2021 Mobility fuarı bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak. Bizim iddiamız dijitalde fiziksele en yakın Autoshow. Özel bir teknoloji olan panaromik görüntüleme teknolojisi ile fuar alanında ziyaretçiler dolaşabilecekler.

Fuara özel hazırlanan stantlarda tüm ziyaretçiler 3D modeller, teknik ve donanım özelliklere ulaşabilecek, canlı bağlantı yapabilecek, test sürüşü randevusu alabilecekler. Fuar alanı yedi ayrı salondan oluşuyor. Motosiklet, scooter gibi araçların yer aldığı mikro mobilite salonu da mevcut. Fuarımız ücretsiz, uygulama indirmeden odd.org.tr sitesinden girilebilecek." dedi.

Fuarın destekçileri başta Castrol olmak üzere, Otokoç Otomotiv, Garanti BBVA, Autorola, Continental, sahibinden.com, IPSOS ve Otostat markaları oldu.

Fuardaki gelişmeleri yakından izlemek isteyenler autoshowodd sosyal medya hesaplarını da takip edebiliyorlar.

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