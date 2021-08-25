Didim'i tercih eden caretta carettaların yavruları denizle buluştu

Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında olmasına rağmen Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz aylarda plajlara yuva yapan Carettta Carettaların yavru çıkışları başladı.

Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanı dışında olmasına rağmen Aydının Didim ilçesinde geçtiğimiz aylarda plajlara yuva yapan Carettta Carettaların yavru çıkışları başladı.

Didim'deki Parlamenterler sitesine yumurta bırakan caretta caretta kaplumbağaların yavru çıkışları Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim Çolak, Aydın DKMP Şube Müdürü Egemen İşcan, ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve EKODOSD üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Yapılan kontrol açılışında, carettanın yuvaya 77 yumurta bıraktığı, yumurtalardan 56 adedinin gece, 7 adedinin de kontrol açılışı sırasında çıktığı ve 63 adet yavrunun denizle buluştuğu belirlendi. Yuvanın ve diğer yumurtaların gerekli incelemeleri yapılarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Yavru çıkışları sonrasında Parlamenterler sitesinde, site sakinleri ve özellikle çocuklara EKODOSD tarafından deniz kaplumbağalarıyla ilgili görsel bir sunum gerçekleştirilerek, bilgilendirme yapıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Gönüllülere verilen eğitim çalışmalarıyla, çocuklarla birlikte kanal açılarak yavruların denize sağlıklı bir şekilde ulaşmaları sağlandı. Özellikle çocukların Caretta carettalara olan ilgileri ve sorumlu davranışları, Parlamenterler sitesine önümüzdeki yıllarda yuva yapacak kaplumbağalar açısından umut verici olduğu görüldü" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı