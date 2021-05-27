Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi
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Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre bir kişi kız kardeşi ile görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre bir kişi kız kardeşi ile görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M.G. (17) kız kardeşi ile görüşmesini istemediği Yusuf Bulgan (20) ile konuşmak için buluştu. Araç içerisinde konuşmaya başlayan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanında getirdiği bıçakla Bulgan'ı araç içerisinde bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleri ile can havliyle arabadan kaçan Bulgan, çevredeki bir sitenin bahçe kapısından girmeye çalışırken, onu takip eden M.G. tarafından yakalanarak tekrar defalarca bıçaklandı. Bulgan, bıçak darbeleri ile olduğu yere yığıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın faili M.G.'nin ise polise teslim olduğu öğrenildi. 20 yaşında hayatını kaybeden Bulgan'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Bulgan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"CİNAYET GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI"

Hayatını kaybeden Yusuf Bulgan'ın bıçaklanma anları çevredeki binaların güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde bıçak darbeleri ile yara alan Bulgan'ın, koşarak uzaklaştığı ardından saklanmaya çalıştığı sitenin bahçe kapısında M.G. tarafından tekrar defalarca bıçaklandığı görülüyor.

(Uğur Eser - Hüseyin Çalışkan/İHA)

Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi
Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi
Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi
Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser

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