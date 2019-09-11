Didim Belediyesinin tıbbi ve aromatik yağ ve heykelleri satışta

11.09.2019 14:50

Didim Belediyesi Akköy Tıbbi Aromatik ve Süsü Bitkileri Fidanlığında ve Heykel Seramik Atölyesinde üretilen ürünler satış raflarında yerlerini almaya başladı.



Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ın talimatı ile Akköy Kocabahçe Mevkii'de kurulan Akköy Tıbbi Aromatik ve Süsü Bitkileri Fidanlığından yetiştirilen ürünlerden elde edilen Aromatik yağlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor. Nane, Biberiye, Kekik, Kantaron, Lavanta, %100 Doğal Zeytinyağı sabunu, Delice Zeytin yağı ve Heykel Seramik Atölyemizde Seramik Hocaların yapmış olduğu Didim'e özgü motiflerin bulunduğu hediyelik ürünler Belediyeye ait, Aromatik Yağlar Tanıtım ve Satış evinde satışa sunuluyor.



Didim'in gözde turistik mekanlarından Altınkum Yalı Caddesinde, Akşam 19.00 ve Gece 02.00 saatleri arasında hizmet veren Satış evinde bulunan ürünler, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi karşılanırken, Melisa ve Defne gibi ürünlerde çok yakında satış reyonlarında yerini alması bekleniyor.



Aromatik Yağlar Tanıtım ve Satış evi Ekim ayı gibi ilçede farklı noktalarda hizmet verecek olup, ürünlere internet ortamından ulaşmak isteyenlerin, www.didimurun.com web adresinden sipariş verebilirler. - AYDIN

Kaynak: İHA