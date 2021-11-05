Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti - Haberler Magazin
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Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni şarkı çıkarmanın heyecanını yaşayan Kerimcan Durmaz, dün akşam bir parti verdi. Partiye katılan model Didem Soydan, Kerimcan ile sarmaş dolaş dans etti.

Tolga Akış ile evli olan Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Edis ile bir partide sarmaş dolaş dans etmiş ve günlerce tepki çekmişlerdi. Bastık'ın ardından bu sefer de Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan'ın dans videosu gündem oldu.

SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER

Partiye neon yeşil bir elbiseyle katılan Didem Soydan, bir ara Kerimcan Durmaz'ın önünde dans etti. Didem Soydan'ın dans performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Durmaz ise dil çıkardı. Durmaz, Soydan'la dans videosunu da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İkilinin dans videosu kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım ikilinin dans videosunu beğendiklerini söylerken bir kısım da bu kadar samimi dans etmelerine tepki gösterdi.

Öte yandan Didem Soydan'ın giydiği yeşil transparan elbisesi de dikkat çekti.

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Didem Soydan yaprak bile kıpırdamayacağını bildiğinden kendini güvende hissetmiştir.
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