Dicle'nin hayatı jeneratöre bağlı
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Dicle'nin hayatı jeneratöre bağlı

18.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:28
Dicle'nin hayatı jeneratöre bağlı

ZONGULDAK'ta solunum cihazına bağlı yaşayan Dicle Olgunsoy'un (17) babası Muhammet Olgunsoy (48), 5 gündür elektriklerinin olmaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini, jeneratörle cihazı çalıştırdığını belirterek, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

ZONGULDAK'ta solunum cihazına bağlı yaşayan Dicle Olgunsoy'un (17) babası Muhammet Olgunsoy (48), 5 gündür elektriklerinin olmaması nedeniyle zor günler geçirdiklerini, jeneratörle cihazı çalıştırdığını belirterek, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Asma Mahallesi Üzülmez Kemerbaca Sokak'ta yaşayan Muhammet Olgunsoy'un 2004 yılında dünyaya gelen kızı Dicle Olgunsoy'a 10 yıl önce 'serabral palsi hipotonik dirençli epilepsi' tanısı konuldu. Dicle Olgunsoy solunum cihazına bağlı yaşarken, son günlerde mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik arızası yaşandı. Emekli maden işçisi baba Muhammet Olgunsoy, kızının bağlı olduğu solunum cihazının çalışmaya devam etmesi için jeneratör aldı. Muhammet Olgunsoy, 5 gündür elektriklerinin olmadığını söyleyerek firmaya tepki gösterdi. Olgunsoy, jeneratörü çalıştırmak için yakıt aldığını belirterek, "5 gündür gelmeyen elektrikten dolayı perişan haldeyiz. Tek istediğim çocuğumu yaşatmaktır. Çocuğum epilepsi hastası ve cihaza bağlı durumdadır. Komşudan ödünç jeneratör aldık. Elektrik arızayı arıyoruz ancak ulaşamıyoruz" dedi.

'ZOR DURUMDAYIZ'

Her kar yağdığında aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade eden Muhammet Olgunsoy, yetkililerden yardım isteyerek, "Oturduğumuz bölge coğrafi açıdan ormanlık alan olduğu için maalesef zor durumda kalıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.


Dicle'nin hayatı jeneratöre bağlı
Dicle'nin hayatı jeneratöre bağlı
Dicle'nin hayatı jeneratöre bağlı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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