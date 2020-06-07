Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan 2 kardeşten biri öldü, diğeri kayıp (2) ÇEKİLİRKEN BİR KARDEŞİN NEHRE DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTIŞırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada Ahmet Ercan'ın ayağının kaymasıyla Dicle Nehri'ne düştüğü, bunun üzerine de kardeşi Hakkı Ercan'ın kurtarma çalışması yaptığı sırada akıntıya...

ÇEKİLİRKEN BİR KARDEŞİN NEHRE DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonuyla fotoğraf çektikleri sırada Ahmet Ercan'ın ayağının kaymasıyla Dicle Nehri'ne düştüğü, bunun üzerine de kardeşi Hakkı Ercan'ın kurtarma çalışması yaptığı sırada akıntıya kapıldığı bildirildi. Akıntıya kapılan Ahmet Ercan'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilen Valilik açıklamasında, Hakkı Ercan'a ulaşmak için arama çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Cizre ilçesine bağlı Çatal köyünün Dicle Nehri kenarı mevkisinde, 7 Haziran 2020 günü saat 16.15 sıralarında, ailesiyle birlikte piknik amacıyla bahse konu mevkiye gelmiş olan vatandaşlarımız Ahmet Ercan (37) ve kardeşi Hakkı Ercan'ın (27), nehir kenarında bulunan demir boru üzerinde cep telefonu ile fotoğraf çekildikleri esnada Ahmet Ercan'ın ayağının kayması sonucu suya düştüğü ve ardından abisini kurtarmak için Hakkı Ercan'ın da nehre atladığı öğrenilmiştir. Her iki şahsın da boğulma tehlikesi geçirdiğinin farkedilmesi üzerine çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu nehirden çıkarılan Ahmet Ercan, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hakkı Ercan'ın ise nehir içerisinde gözden kaybolduğu bilgisi alınması üzerine ilgili birimlerimiz vasıtasıyla arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Öncelikle nehirdeki su debisini azaltmak amacıyla DSİ Ilısu Barajı Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek barajdan gelen suyun tutulması talep edilmiş, bırakılan suyun minimum seviyeye indirilmesi sağlanmıştır. Şırnak Valiliği İl AFAD Müdürlüğü'ne bağlı tam teçhizatlı arama kurtarma aracı personeliyle birlikte olay mahalline intikal etmiş olup, Cizre Belediyesi'ne ait 1 bot ile 4 personel,1 drone ile Cizre Belediyesi, 112, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca Van İlinden talep ettiğimiz AFAD'a bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıkmıştır."

Kaynak: DHA