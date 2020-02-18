DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020

18.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:56

DİB-MBSTS 2020 sınavına ilişkin başvuru sayfası ÖSYM internet sitesinde erişime açıldı. Buna göre sınav başvuruları 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak.

DİB-MBSTS sınavına başvuru yapmak için tıklayın...

DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) başvuruları 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler. Sınava ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin adaylara sunduğu kılavuzda yer alıyor.

MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine yönelik yapılan DİB-MBSTS sınavı başvuruları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı mesleki bilgiler seviye tespit sınavı ise 04 Nisan 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 30.04.2020 tarihinde duyurulacak.

2020 MBSTS kılavuzu için tıklayın...

DİB-MBSTS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

MBSTS olarak bilinen Diyanet İşleri Başkanlığı mesleki bilgiler seviye tespit sınavına:

Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri, yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler, hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirilecekler girebilir.

MBSTS NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı sınav yönetmeliğinde ye alan detaylarda; "Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılıyor.

Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM'ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir." hükmü yer almaktadır.