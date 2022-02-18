DİAYDER Başkanı Baran: Bize 300 kart verildi

İSTANBUL (DHA) - TERÖR örgütü PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 9'u tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunma yapan dernek başkanı Ekrem Baran, "Şafi mezhebine göre dini vecibelerini yerine getiren bağımsız bir kurumdur. KCK ve başka bir yapılanma ile alakası yoktur olamaz" dedi. Baran, İBB'den verilen yardım kartlarına ilişkin ise "Bize 300 kart verildi, biz de bu kartları hiçbir ayrım gözetmeksizin dağıttık. Biz yalnızca fakirleri düşünerek hareket ettik " diye konuştu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9 tutuklu ve 12 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya, Züleyha Gülüm, Ali Kenanoğlu ve sanık yakınları izleyici olarak katıldı.

SANIK AVUKATLARI BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNDULAR

MAHKEMEDEN BİRLEŞTİRME TALEPLERİNE RET

İLK SAVUNMAYI DERNEK BAŞKANI YAPTI

"DİAYDER ARACILIĞIYLA İŞE GİRMEDİM"

Demirören Haber Ajansı - Güncel