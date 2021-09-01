Diablo II Ressurected'den iki yeni fragman yayınlandı

Diablo II: Ressurected, en popüler sınıflardan ikisini vurgulayan bir çift yeni fragman yayınladı: Barbar ve Büyücü

Diablo II: Ressurected hızla çıkış tarihine yaklaşıyor. Son derece merakla beklenen başlığın çıkışına bir aydan az bir süre kala, en popüler sınıflardan ikisini vurgulayan bir çift fragman yayınladı.

Blizzard Entertainment'ın 21 yaşındaki ikonik RPG PC oyununun uzun zamandır beklenen remaster'ı birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek. Diablo II: Ressurected'ın geliştirme sürecinin minimum çıtırtı ile olduğu bildirilirken, orijinal Diablo II çok faha farklı bir hikaye idi.

Yayınlanan iki fragman da karakter sınıfı fragmanlarına ait, Barbar ve Büyücü fragmanları. 30 saniyelik uzun klip, Barbar'ı tanklama ve çift el kullanma özelliğiyle gösteriyor. Öfkenizi açığa çıkarın mesajıyla serpiştirilen görüntülerde, battlecries, Leap Attacks ve Whirlwinds görülüyor.

Yayınlanan diğer Diablo 2: Ressurected karakter sınıfı fragmanı büyücü içindi. Diablo 2'nin beş orijinal sınıfından biri olan Büyücü, video çekimlerinde tam ekranda olan elementel büyü konusunda uzmanlaşmıştır. Barbar sınıfının birçok yönden tersine, Büyücü çok az dövüşte zayıfıtr, ancak büyük mana havuzlarıyla yıkıcı aralıklı ve etki alanı hasarı verebilir. Fragman bu becerileri iyi gösteriyor.

Diablo II : Ressturected, 23 Eylül 2021 tarihinde, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows için çıkacak.

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