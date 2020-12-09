DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

09.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:28
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığı ifade edildi.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, "Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti"

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ünsal, başlattığı ölüm orucu sonucu 3 Eylül 2020 tarihinde mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye edilmişti.

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Haber Yorumları (2)
CEM: devrimciye bak hele nede güzel arazi oluyor
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KIZGIN: buna o kadar hastanede bakıldı zehir zıkkım olsun emeklerine
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500
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