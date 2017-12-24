Dha Yurt - CHP'li Altıok'tan Tek Tip Kıyafet Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, FETÖ davalarında yargılananların tek tip kıyafet giyecek olmalarına değinerek, "Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar Vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecekler" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Karabük'te partisinin il başkanlığının toplantısına katıldı. Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Altıok, Ak Parti iktidarında kadına şiddetin yüzde bin 400 arttığını söyleyerek, "Bu sadece kayıtlara alınabildiği kadarıyla böyle. Her geçen gün iktidarın kadına dönük ayrıştırıcı, yok edici söylemi, cezasızlık ve meşrulaştırma politikaları yüzünden kız kardeşlerimiz, kadın yurttaşlarımız hedef alınıyorlar, bir bir öldürüyorlar. Türkiye kadın-erkek eşitliği sıralamasında 144 ülke arasında 130'uncu sıraya kadar geriledi" diye konuştu.



İlerleme ve büyümenin, ancak eğitim ve bilimle mümkün olduğunu belirten Altıok, "Elbette ki dış ülkelere meydan okuyan bir ülke olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Ama çökmüş bir ekonomiyle babalanarak değil, ürettiğimizle, bilimsel eğitimle, kazandığımız icatlarımızla batıya meydan okumak istiyoruz. Üreten ve büyüyen bir ülke olarak meydan okumak istiyoruz. Kazancının arkasında gelirinin katça paylaşıldığı bir düzen kurarak, eşit ve adaletli bir sistem getirerek herkesin doyduğu, herkesin alnının ak olduğu, herkesin mutlu olduğu bir ülke olmayı istiyoruz. Böyle bir siyaset tanımı yapıyoruz. Çocuklarımızı kindar ve dindar nesil ayrışmasından böyle bir eğitim sisteminden kurtarmak ve onları tarikatların baskısı altından kurtarmak istiyoruz. Bizim yapmamız gereken barışçıl, ayrıştırmayan bir bütünlük içerisinde itirazlara kulak vermek, itiraz hakkını, direnme hakkını savunan insanların yanında olmak ve onların yaşam haklarını korumak ve geçiştirmektir" dedi.



Altıok bugün yayınlanan KHK'ya değinerek, şöyle konuştu: "Türkiye bugün yeni bir KHK ile güne başladı. Bir kez daha ve o KHK'da tek tipleştirmenin devamı niteliğinde olan tek tip kıyafet anlayışı da getirildi. Yine yüzlerce insan ihraç edildi. ve bu anlayış sürdürülmekte. Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar Vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecekler" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Salondan detay



-Zeynep Altıok'un konuşması



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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