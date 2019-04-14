Dha Yurt Bülteni -9

Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 250 liradan satıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde sezonun ilk kirazı çıktı. Erkenci kirazın kilosu 250 liradan alıcı buldu.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi. Her yıl geleneksel olarak Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde gerçekleşen yılın ilk kirazının sembolik satışı, bu yıl da gerçekleşti.

Sancaklı Bozköy mahalle meydanında yapılan kirazın 2019 yılındaki ilk satışına İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, çok sayıda üretici ile tüccar katıldı. Sancaklı Bozköy'ün meydanına kurulan tezgaha toplam 15 kilogramlık mahsulünü döken üretici İlyas Coşkuner, pazarlık sonunda, bir tarım ürünleri firması sahibi tüccar Celil Görmez'e, sezonun ilk ürününü, kilosu 250 liradan sattı. Tezgaha 5 kilogram kirazını döken diğer üretici Metin Koyuncu'nun kirazını ise kilosunu 250 liradan başka bir firmanın sahibi İbrahim Bodur aldı.

İlk kirazını satan üreticiler ile satın alan tüccarlar, birbirlerine 'bereketli yıllar' diledi. Açık alanda ilk kirazın Şehzadeler'de üretildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugün de iki değerli üreticimiz açık alanda yılın ilk kirazını üreterek sembolik bir satış gerçekleştirmek için pazara getirdiler. Şehzadeler ilçesi Türkiye'de kiraz üretimi açısından oldukça önemli bir konuma sahip. Burada üretilen kirazlar hem yurt içine, hem de yurt dışına satılıyor. Üreticilerimize bol, bereketli bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günlerde kiraz üretimi arttıkça satışı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kirazlardan görüntü

-Kirazın satışından görüntü

-Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kontrolden çıkıp ters dönen TIR'ın sürücüsü öldü

Antalya'da kontrolden çıkıp ters dönen laminat parke yüklü TIR'da sıkışan sürücü Ali İhsan Kocabıyık (55), yaşamını yitirdi.

Kaza, Antalya- Burdur karayolu 30'uncu kilometrede, saat 13.30'da meydana geldi. Ali İhsan Kocabıyık, yönetimindeki 07 DBK 72 plakalı laminat parke yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR, yolun sağındaki araziye yuvarlanıp ters döndükten sonra durdu. Yol üzerinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri kazayı fark edince olay yerine giderek çevre güvenliği aldı. Sürücü Kocabıyık'ın kabin içerisinde sıkıştığını gören jandarma ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Kocabıyık'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre çaba harcadı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Ali İhsan Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kocabıyık'ın cenazesi morga gönderilirken kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme başlatıldı. Bir görgü tanığı TIR'ın orta şeritte ilerlerken bir anda zikzak çizerek kontrolden çıktığını anlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışması

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Devrilen Tır'ın görüntüsü

Sürücünün sıkıştığı yerden çıkartılıp ambulansa taşınması

Detaylar

280 MB/// 02.31"

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bolu'da drone destekli operasyonda 22 kilo eroin ele geçirildi

Bolu'da, polisin düzenlediği drone destekli uyuşturucu operasyonunda, çekiciye yüklenen minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu'nda bozulmuş süsü verilip çekiciye yüklenmiş haldeki minibüsü bekledi. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda TEM otoyolu Batı Gişeleri mevkiinde çekici durduruldu. Çekicide bulunan minibüste, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Minibüsün yakıt deposuna gizlenmiş 22 kilo eroin ele geçirildi. Polis, araçta bulunan A.A. (34), Z.Ö. (38) ve A.A. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Z.Ö. serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ve aktüel kamera ile aracın takip görüntüsü

-Aracın durdurulması

-Operasyon anı

-Şüphelilerin yere yatırılıp aranması

-Araçta yapılan arama

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Süre: 02.22

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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O geminin yeri uydudan tespit edilmiş

Muğla'da düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İzmir'in Foça ilçesinde geçen eylül ayında denize petrol yayan 'Harrier' adlı geminin yerinin son sistem teknoloji ile uydudan tespit edildiğini belirtti. Birpınar, "Amerikan unsurlarına sistem için 2 bin dolar ödedik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi için hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Dalaman ilçesinde 'Çevre, Kıyı Alan Yönetimi, Sıfır Atık Çalıştayı' gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen çalıştaya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Başkanı Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu çalıştayda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, şunları söyledi:

"Bir litre, 100 litre ve bin litrede olsa denizi kirletenin cezasının ağır olması gerektiğini düşünüyorum. Foça'daki olayda gece yarısı bütün tanker denize boşaltılmış. Amerikan unsurlarıyla saniye saniye kirliliği 24 saat uydudan izledik ve gemiyi öyle tespit ettik. Bunun için 2 bin dolar para verdik. Son teknolojiyi kullanarak cezayı öyle yazdık. Sıkıntılar varsa bunları düzeltemeye hazırız. Bir şeyi unutmamalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerine teşekkür ediyorum. Çevre Kanunu oy birliğiyle geçti. Bütün partiler bize destek verdi. Ama bir şey gördük. Her hangi bir cezanın azaltılmasını talep ettiğimizde bütün partiler karşı çıkıyor. Cezaları düşürmek çok kolay değil. Onunla ilgili size teminat veremem. Çevre cezalarının düşürülmesine meclisimiz karşı çıkıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Tüm vekiller ile tek tek görüşülüp ikna edilmesi gerekiyor. Yazdığımız cezalar konusunda herkes bizi haklı bulmuştur. Vekillerimize ve yargı mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çevre meselesi orta bir meseledir ve siyaset üstüdür. Aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Salondan görüntü

-Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Datça'da yüzlerce kişi doğada koştu

Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Run Datça' koşusu yüzlerce sporcunun katılımı ile yapıldı.

Datça'da bir grup genç tarafından, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) desteğinde gerçekleştirilen etkinliğine, 3. Run Datça'ya her yaştan profesyonel ve amatör toplam 690 koşucu katıldı. Datça Yarımadası'nın, Akdeniz sahilinde doğayla iç içe eşsiz bir parkurda gerçekleştirilen koşu etkinliği, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre halk koşusu ve 6-15 yaş arası çocuklar olmak üzere dört farklı kategoride yapıldı. Etkinliğin 21 kilometre yarı maraton koşusunda genel klasmanda erkeklerde birinciliği Ömer Oklu, ikinciliği Hasan Sari, üçüncülüğü ise Barış Bülbül elde etti. 21 kilometre kadınlarda ise genel klasmanda Aysun Karaoğlu birinciliği kazanırken, Itır Uz ikinci, Ayşegül Şentürk üçüncü oldu. Genel klasmanda dereceye giren sporculara ödülleri Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar tarafından verildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ödül dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Datça'da sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Datça sadece yazları değil, 12 ay ayrı bir güzelliğe sahip ülkemizin ender bölgelerinden biridir. Bugünü, ömrünüze bir gün daha ömür katacak gün olarak değerlendirin. İyi ki geldiniz. Gelecek yıl sizleri tekrar bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mükremin Yaycı'nın 'Kara' isimli köpekle görüntüsü

-Olay anının güvenlik kamera görüntüsü

-Mükremin Yaycı ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA