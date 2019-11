DHA YURT BÜLTENİ - 8

04.11.2019 11:49

14 yaşındaki çocukların 'Yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Karaman'da 14 yaşındaki iki çocuk grubun 'Yan bakma' nedeniyle aralarında çıkan kavgada, 2'si bıçakla, 2'de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki iki çocuk grubu arasında iddiaya göre 'Yan bakma' nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grupta çocuklardan E.N.D. ve A.Ö., sırtlarından bıçakla, M.Y. ve Ş.K. de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Rizeli, köyüne uzay gözlem istasyonu kuruyor

Rizeli Hızır Toptan (49) çocuk yaşlarında merak saldığı uzay gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için Sütlüce köyünde kule yapımına başladı. 5 katlı, 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirecek Toptan, uzayı gözetleyecek. ABD'de yaşayan ve tatillerinde memleketi Rize'nin merkeze bağlı Sütlüce köyüne gelen Hızır Toptan, çocuk yaşlarında merak saldığı uzay gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Kendi arazisine 2 katlı beton yapı inşa eden Toptan, üzerine de 3 katlı demir platform kurdu. 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirecek Toptan, uzayı gözetleyecek. Köyde yükselen kule inşaatı da vatandaşların ilgisini çekiyor. Çocuklukta merak saldığı uzayı son yıllarda daha dikkatle araştırdığını söyleyen Hızır Toptan, "Bu merakımı gidermek ve uzayı daha iyi gözlemlemek için bu kuleyi yaptırmaya karar verdim. Köydeki evimizde manzara açısından zayıf bir noktadaydı. Bir kule yaparsak hem seyir keyfi olacak bir nokta oluşturmuş oluruz hem de köyüme geldiğimde gök cisimlerini rahatça inceleyebilecek bir açık alan oluştururuz diyerek bu yola çıktımö dedi.'UZAYI HEP MERAK ETTİM'İstanbul Kız Kulesini ziyaret ettiğini anlatan Toptan, "Bu kuleden esinlenerek bir proje başlattım. Şu an ana şekli verildi, sonra detayları yapacağız. En üst kat gözlem yapacağımız ve etrafı seyredeceğimiz seyir terası olacak. Biz şimdiden aldığımız küçük bir teleskop ile gözlem yapmaya başladık. Burası bitince profesyonel bir teleskop alacağız ve seyir daha keyifli hale gelecek. Bir alt katta ise yağmurlu havalarda oturup sohbet edebileceğimiz bir alan oluşturacağız. Burada aynı zamanda soğuk havalarda gözlem yapabilceğizö diye konuştu. Kuracağı gözlem istasyonu ile çocuklarında uzay bilimi ile ilgilenmesini sağlamayı amaçladığını anlatan Toptan, "Bizim çocukluğumuz hep buralarda geçti. Uzayı hep merak ettik ama öğrenebilecek kaynaklara ulaşmak o zamanlarda çok kısıtlı ve imkansız gibiydi. Şimdiki çocuklar internetten her şeye ulaşabiliyor, burada kuracağımız teleskopla da uzayı daha rahat gözlemleyecekler" dedi. KÖYLÜLER HEYECANLA BEKLİYORSütlüce köyü sakinlerinden Nuri Kaptan ise kendisinin de uzaya meraklı olduğunu belirterek "Buradaki istasyon sayesinde bizde merakımızı gidereceğiz. Bende ilk kez bu yıl bu sayede teleskop ile uzayı gözlemleme fırsatı buldum. Hızır Toptan'a bize yaşattığı bu heyecan için teşekkür ediyorum "dedi.Mehmet Toptan da "İstasyonun bir an önce bitmesini bekliyoruz. Nasıl bir proje çıkacak karşımıza diye merak ediyoruz. Buradan geçen herkesin çok dikkatini çekiyor ve sonunda nasıl bir şey olacağını merak ediyor. Umudumuz en tepede çay içmek, onu bekliyoruzö diye konuştu. Hızır Toptan'ın oğlu Mehmet Toptan da "Babam büyük bir heves ve merakla bu projeyi başlattı. Sonucun ne olacağını köylerle birlikte göreceğiz, herkes çok merak ediyor. Ben de ne olacağını tam olarak bilmediğim için cevap veremiyorumö ifadelerini kullandı.

Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış

Adana'da, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı. Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi.Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir banka şubesinde meydana geldi. Osman B.'nin, kapalı olan banka camını çekiçle kırdığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, Osman B.'nin üzerine atladıktan sonra elindeki çekici alıp, etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman B.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Osman B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü adliyede

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e (49) çarparak, ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan K.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliye sevk edildi.Kaza, dün sabah, Gölbaşı- Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Ök'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ök, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, sürücü K.K. ise durmayıp, kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yolda hareketsiz yatan Aziz Ök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Ök'e çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Otomobili tespit eden ekipler, Altınşehir Mahallesi'nde park halinde buldu. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alınırken, otomobili kullananın, K.K. olduğu belirlendi. İfadesi alınan K.K., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bisikletli telefon hırsızı, tutuklandı

Mersin'de O.A.'nın (14) elindeki cep telefonunu alıp bisikletle kaçan A.T., (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Mersin'de yaşayan K.A., evinin önünde bekleyen oğlu O.A.'nın (14) elinde bulunan cep telefonunun bisikletli bir kişi tarafından çalındığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ile çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan tespitlerde zanlının yabancı uyruklu A.T. olduğu belirlendi. Yakalayarak gözaltına alan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

