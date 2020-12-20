Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı

20.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:36
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'a mevsimin ilk karı gece yağdı.

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'a mevsimin ilk karı gece yağdı. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 850 metre rakımdaki kenti Iğdır, mikroklima iklimiine sahip. Kente dün gece kar yağmağa başladı. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önünde kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Kar, güneşin yükselmesiyle erirken vatandaşlar, "Hava kurak geçiyordu. Kar yağışı az da olsa nemlendirdi. Havayı da temizledi" dedi.

AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜIğdır kent merkezinde kısa sürede eriyen kar, Ağrı Dağı'nı tamamen beyaza bürüdü. Iğdır Ovası'nın yeşilliği ile bütünleşen Ağrı Dağı'nın beyaz örtüsü kartpostallık manzara oluşturdu. Yağışla birlikte bölgedeki Zor,Tekaltı ve Alagöz dağları da karla kaplandı.AĞRI'DA ÖNCE KAR SONRA SİS ETKİLİ OLDUSabah saatlerinde yağan karın etkisiyle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Ağrı Belediyesi'ne bağlı ekipler yol çalışmaları yaparken, sisten dolayı sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda yolculuklarına devam etti.

 


- Ağrı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı
Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:36:12. #1.14#
title