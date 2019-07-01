DHA YURT BÜLTENİ - 20

İzmir'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki otel tahliye edildi (3)- Yeniden



İZMİR'in Menderes ilçesi Özdere bölgesindeki ormanlık alanda elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan oteller bölgesindeki 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler çevredeki diğer otellere tahliye edildi. İzmir- Kuşadası yolu trafiğe kapatılırken, yangını felaket olarak değerlendiren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz" dedi.

İKİ OTELDEKİ TATİLCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Oteller Bölgesi olarak bilinin yerde, saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe otelinin karşısındaki ormanlık alanda elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı belirlenen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangının fark edilmesiyle, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede konaklayan tatilcileri endişelendirdi. Alevlerin tehdit ettiği 5 yıldızlı 2 otelde konaklayan tatilciler, tedbir amaçlı hızla tahliye edildi. Yerli ve yabancı turistler bölgedeki diğer otellere yerleştirildi. Tedbir amaçlı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

38 ARAZÖZ, 5 DOZER ve 150 KİŞİLİK EKİP İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye ilk olarak Menderes Belediyesi İtfaiye ekibi gelerek, alevlere müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, bölgeye sevk edildi. 38 arazöz, 5 dozer ve aralarında orman işçilerinin de bulunduğu 150 kişilik ekip, yangın söndürme çalışmasına katıldı. Ekipler ilk olarak alevlerin tehdit ettiği iki otelin yakınındaki tepelik alandaki yangın ile mücadele etti. Bu bölge kontrol altına alındıktan sonra diğer bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına devam edildi.

BAŞKAN KAYALAR: CİĞERLERİMİZ YANIYOR

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Alevlerin tehdit ettiği iki otelde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiğini belirten Başkan Kayalar, yangını ise 'felaket' olarak değerlendirdi. Başkan Kayalar, şunları söyledi:

"İlçemizin tatil beldesi Özdere'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 22.30 sularında çıkan yangına Menderes Belediyesi ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemizle de irtibata geçerek İZSU ve İzmir itfaiyemiz hemen yangın alanında müdahaleye başladılar. İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopter ile yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz. Şu anda alevlerin tehdit ettiği 2 oteldeki misafirlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Hepimize geçmiş olsun."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Menderes ilçesi sınırlarındaki Oteller Bölgesindeki yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu saat 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, iki otelde kalan tatilcilerin tahliye edildiğini ve yangında herhangi bir can kaybı gözükmediğini söyledi. Soğutma çalışmalarına devam edildiğini de ifade eden Kaymakam Tiryaki, "Yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntüler

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Turistlerden görüntüler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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GÖKSU DELTASI'NDA YANGIN



MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'da sazlık alanda yangın çıktı. Bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edilemediği belirtildi.

Yangın, gece saatlerinde Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda başladı. Gecenin karanlığında yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangın, sazlık alanda devam ederken, büyümemesi için önlemlerin alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntüler

Haber: Atike Ceylan KAÇAR/ SİLİFKE(Mersin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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SINIRA ASKERİ SEVKİYAT



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.

Serinyol, Hassa ve Kırıkhan'dan yola çıkan askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADIYAMAN'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan'ın kullandığı 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik(23) idaresindeki 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27), yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorlar tarafından yapılan tüm müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morka konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Damat-kayınbeder kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı



OSMANİYE'de G.A., kavga ettiği kayınpederi Erol G. ve akrabası Sırdaş G.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, baldızı Tuğba G.'yi ise aynı silahla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7628 Sokak'ta meydana geldi. G.A., iddiaya göre evine geldiği kayınpederi Erol G. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A., av tüfeği ile evdekilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Erol G., kızı Tuğba G. ve yeğeni Sırdaş G. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldığı sırada G.A., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyup eve gelen komşuların ihbarı üzerine yarılalar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan Erol G. ve Sırdaş G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Tuğba G.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli G.A.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber: OSMANİYE,

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Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya öldü



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesinde E-87 Karayolu üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan 65 yaşlarındaki bir kişiye otomobil çarptı. Kazanın ardından olay yerinden hızla kaçmaya çalışan sürücü daha sonra 10 LH 979 plakalı araca da çarparak hasar verdi. Edremit istikametine doğru kaçtı. İhbar üzerine oley yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma kazadan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTORAFLI

Haber: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK,

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Kaynak: DHA