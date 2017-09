Dha Yurt Bülteni - 20

Bozcaada'daki yangına Kaymakam ve Belediye Başkanı da müdahale etti



ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için İlçe Kaymakamı Mustafa Akın ve Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, vatandaşlarla birlikte ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın yanı sıra 1 üzüm bağının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Canol Deresi Mevkii'nde çıktı, Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri ile Bozcaada Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Alevler bir üzüm bağına zarar verirken, Bozcaada Belediyesi'nden yapılan anons ile adadaki tüm traktör sahiplerinin su tankerleri ile yangın bölgesine gelmesi çağrısı yapıldı. Anonsu duyan yüzlerce vatandaş yangın yerine akın etti.



YANGINA ÇALI, ÇIRPI, KAZMA, KÜREK VE YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETTİLER



Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Çağrı Sağlam, Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ve yüzlerce vatandaş yangını söndürmek için ellerine aldıkları çalı, çırpı, kazma, kürek ve yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalıştı. Ayrıca alevlere havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. 8 ile 10 yaşları arasında genç çamların bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın ve bir üzüm bağının zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Marketin kepengini krikoyla kaldırıp 40 bin liralık soygun yaptılar







KONYA'da yüzleri maskeli iki soyguncu, kriko ile kepengi kaldırıp, sürünerek içeri girdikleri marketten 40 bin liralık soygun gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren soygun işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Sırlan'a ait marketin önüne gelen yüzleri maskeli iki şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra işyerinin kepengini kaldırmaya çalıştı. Elektrikli olan kepengi kaldıramayan şüpheliler kısa süre olay yerinden ayrılıp krikoyla geri geldi. Şüpheliler krikoyla birlikte kepengi kaldırmayı başardı. Şüphelilerden biri sürünerek kepengin altında işyerine girerek çakmak ateşiyle kasanın olduğu bölüme gitti. Daha sonra sigaraları poşete koyan şüpheli, çantaları dışarda bekleyen arkadaşına verdi. Diğer şüphelide bir süre sonra içeri girerek arkadaşına yardımcı oldu. Şüpheliler çantalara koydukları 35 bin lira değerinde sigara ile kasadaki 5 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.



Şüphelilerin giderken kamera kayıt cihazı yerine uydu yayın cihazında yanlarında götürdükleri görüldü. Yaklaşık 2 saat süren soygun işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



İşyeri sahibi Mehmet Sırlan, 'Sabah işe geldiğimde kepengin kalkık olduğunu gördüm. İçeriye girdiğimde sigaraların olmadığını ve kasadaki paraların alınmış olduğunu fark ettim. Yaklaşık 40 bin lira değerinde bir zararım var. Şüpheliler yaklaşık 2 saat rahat hareketlerde soygunu gerçekleştirmiş. En kısa zamanda yakalanmasını temenni ediyorum" dedi. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.



Çocuklar, şarkılarla barış mesajı verdi







MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından kurulan 'Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu' ilk konserinde barış mesajları verdi.



İnsanca Yaşam Derneği öncülüğünde, Azerbaycan kökenli İranlı sanatçı Ramin Farhangniya tarafından Bodrum'da kurulan 'Rengarenk Göçmen Çocuklar Korosu' 3 aylık bir çalışmanın ardından ilk konserini verdi. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde verilen konseri yaklaşık 500 kişi izledi. Türkiye, Suriye, Hollanda, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 6 - 16 yaş arasındaki 21 çocuktan oluşan koro, 10 dilde seslendirdikleri şarkılarla dünyaya barış mesajı verdi. Sahneye rengarenk kıyafetlerle çıkan çocuklar, izleyiciler tarafından alkışlandı.



BARIŞ VE DOSTLUK MESAJI VERMEK İSTİYORLAR



Üç ay içerisinde çocuklara 10 farklı dilde şarkı söylemeyi öğrettiklerini belirten Ramin Farhangniya, "Çocuklar çok yetenekli ve çok istekli. Dünyanın birçok yerinden katılan çocuklarımız var ve Bodrum'da yaşıyorlar. Onlar dünyaya barış ve dostluk mesajı vermek istiyorlar. Farklı kültürlerin bir araya gelmesi için çaba harcıyorlar" dedi.



Çocuklara destek olunmasını istediğini belirten Farhangniya, "Biz kendi çabamızla sanat yapma çabasındayız. Ama bu tek başına olmuyor. Bu çocuklara destek olmak lazım. Bu çocukları birçok ülkeye götürmek istiyorum. Her ülkede oranın çocuklarıyla buluşup onlarla güzel konserler versinler. Çocuklar barış şarkıları söylesin, büyükler savaşı durdursun. Çocuklar en masum canlılar. Üç ay içerisinde çalışmalarının karşılığını da aldılar. Ben bu koronun kurucusu ve şefi olarak çok memnunum" dedi. Çocukların dans gösterisi ve konseri sonunda vatandaşlar koroyu ayakta alkışladı.



Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam, öldü



OSMANİYE'de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz yaşlı adam, öldü.



Kaza, saat 00.30 sıralarında Vatan Mahallesi Divrimoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine yönünde ilerleyen Ferit Selim T. yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sek edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Sürücüsü Ferit Selim T.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



