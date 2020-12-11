Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
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Yusufeli Barajı'nda son 16 metre

11.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:54
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 16 metre kaldı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 16 metre kaldı.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 259 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 16 metre kaldı.

DEV İŞ MAKİNELERİ VİNÇLE HAVADAN TAŞINIYOR

Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. Barajın tamamlanması için de çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel bir sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşınıyor.


Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre
Yusufeli Barajı'nda son 16 metre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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