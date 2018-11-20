Dha Yurt Bülteni-17

1)2'NCİ ORDU KOMUTANI ORGENERAL TEMEL, KİLİS'TE

İKİNCİ Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, öğleden sonra askeri helikopter ile 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na indi. Sınır hattında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sahasında görev yapan komutanlar ile toplantı yapan Orgeneral Temel, daha sonra Kilis Valiliği'ne geçti. Orgeneral Temel ve beraberindeki komutanlar, kısa süre önce kentte göreve başlayan Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Temel, başarı dilediği Vali Soytürk ile Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Orgeneral Temel'in valiliğe gelişi

Orgeneral Temel'in karşılanması

Temel'in şeref defterini imzalaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

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2)AFRİN'DEN SONRA EL BAB'DA DA YAĞMACILARA OPERASYON

SURİYE'nin Afrin kentinin ardından El Bab kentinde de yağmacılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar Özgür Suriye Ordusu grupların birleştirilmesiyle oluşturulan 'Milli Ordu' tarafından gerçekleştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de yağmacılara yönelik düzenlenen operasyonun devamı bu kez Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen El Bab bölgesinde yapıldı. Özgür Suriye Ordusu gruplarının birleştirilmesiyle oluşturulan Milli Ordu askerleri, El Bab ilçe merkezi ile kırsalında bölgedeki istikrarı bozma amacıyla yağma ve kaçakçılık yaptığı belirlenen çok sayıda kişinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınarak, çetelerin çökertildiği ve bölgede operasyonların süreceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyona katılan ÖSO güçleri

ÖSO askerlerinin pikaplarla ilerleyişi

Bab ilçe merkezi

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: SURİYE -DHA)

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3)KEDİLERİN ISINMASI İÇİN YAKILAN SOBA ÇAMAŞIRLARI TUTUŞTURDU

İZMİT'te, evdeki kedilerin ısınması için yakılan soba kuruması için asılan çamaşırları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, 2 kediyi kurtardı.Olay öğleden sonra, İzmit Yeni Mahalle Köroğlu Sokak üzerinde Nebiye ve Necmi Kara çiftinin yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Evde bulunan yavru kedilerin ısınması için sobayı yakan Nebiye Kara, daha sonra odanın kapısını kapatarak yan odaya geçti. Bu sırada sobanın yanına kuruması için asılan çamaşırların tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Nebiye Kara komşuları tarafından evden çıkarıldı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, oda da bulunan 2 kediyi kurtardı. Evin odasında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın çıkan evden görüntü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Kurtarılan kedilerden fotoğraflar

-Detay

HABER- KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),