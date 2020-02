DHA YURT BÜLTENİ - 16

23.02.2020 02:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 02:43

İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi

SURİYE'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin bombalı saldırısında şehit düşen Tank Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketine uğurlandı.İdlib'de, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli Er Mecit Demir, Hatay Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Şehit Demir, törenle toprağa verilecek.

Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevredeki Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi. Konya'da merkez üssü Derebucak ilçesinde saat 01.26 sıralarında 4.5 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar panik yaşadı. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

Ekmek fırını sahibi intihar etti İZMİT'te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ekmek fırını sahibi Selim D. (37), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorun yaşadığı iddia edilen fırın sahibi Selim D., fırındaki odasında yalnız olduğu sırada tabanca ile başına ateş etti. Silah sesini duyan fırın çalışanları odaya gittiğinde Selim D.'yi kanlar içerisinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Selim D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Selim D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 6 yaralı ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostanlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.B. yönetimindeki 02 KS 167 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.B. ile minibüsteki yolcular A.Ç., T.B., F.D., S.B. ve H.B., yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bulgaristan'daki soydaşlar 'Anadil Günü'nü kutladı BULGARİSTAN'da yaşayan Türkler, başkent Sofya'da 'Uluslararası Anadil Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) himayesinde düzenlenen 'Uluslararası Anadil Günü' Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nin yan ısıra soydaşların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali, Filibe, Ruscuk, Eğridere, Akkadınlar, Varna'da da kutlandı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile Sofya Kültürel Etkileşim Derneği ve Türk- Müslüman camiası temsilcilerinin düzenlediği program yaklaşık 4 saat sürdü. Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, Trakya Üniversitesi 'Geleceğim Sensiz' korosunun konseri büyük beğeni topladı. Sofya İşitme Engelli Çocuklar Okulu, Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Merkezi folklor grubu, klarnetçi Sali Okka, Türk asıllı ünlü pop yıldız Fiki Storaro (Fikret Tuncer), Kızılağaç Belediyesi'nden gelen öğrencilerin konserleri ve şiirleri ilgi gördü. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, anadilinin insan üzerinde kişilik geliştirmede ve öz kimliğin belirlemesindeki rolüne değinerek, katılımcılara teşekkür etti.Etkinlikte Bulgaristan'da ana dil eğitimi üzerindeki bazı sorunlar da gündeme getirildi. Kırcaali'den gelen ve bütün çocukların Türkçe derslere girdiği Fotinova köyü ortaokulunun Türkçe öğretmeni Zekiye Hasan, "Maalesef bu sayı çok yetersiz. Hatta Kırcaali'de bile yetersiz ve istediğimiz noktada değil. Eskilerden 25 bin civarında Türkçe okuyan öğrenci sayısı vardı. Şu an 5 bine ulaşmak üzereyiz, hatta o kadar da yok. Velilerde de sorun var. Böyle suni bir algılama var. Bizim çocuklarımız Türkçeyi nasılsa biliyor, Bulgarca memleketimizin diliyle, daha güzel entegre oluruz diyorlar. Bu da art niyetlere dayanıyor. Hala devlet yönetiminden anlayış bulmuyoruz" dedi.Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik ise ana dilin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Anadil çok önemli bizim için Bulgaristan'da. Çünkü kimliğimizi koruma açısından, benliğimizi koruma açısından dil önemli. Eğer dil yoksa bir ırk yok olmaya mahkumdur. Kızımız Zeynep 1,5 yaşında ikinci defa anadil programına katılıyor" diye konuştu.Türkçe derslere katılan ve Büyükelçi Aylin Sekizkök'ün elinden takdir ödülü alan Sevil Yüksek Hasan (12) da, "Kızılağaç belediyesinde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisiyim. Türkçemizi çok seviyoruz ve biz Türkçemizin okulda gramerini, edebiyatını okuyoruz" dedi.

