Dha Yurt Bülteni-16

Bakan Elvan: Suriyelilerin güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'e yönelik yürütelen Zeytin Dela Harekatı'nın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Biz Suriyeli misafir kardeşlerimizin orada güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz. Kendileri de bunu arzu ediyor. Onun için mücadele ediyoruz."dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin'de şehit düşen ve bugün Karaman'ın Ermenek ilçesi Çatalbadem köyünde defdenilen Uzman Çavuş Şükrü Ünlü için düzenlenen törene katıldı. Törenden sonra açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Terörle mücadelenin her ne şartla olursu olsun devam edeceğini belirten Elvan, ' Hem PKK-PYD terör örgütüne hem DEAŞ terör örgütüne ki, 3 binin üzerinde DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bugün 10 binin üzerinde DEAŞ mensubu tutuklu durumda. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar DEAŞ terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele eden başka da bir ülke yok. Ama maalesef bazı ülkeler Suriye'de, Irak'ta kendi çıkarları doğrultusunda bir takım terör örgütlerini kullanarak terörle mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Eğer terörle mücadele edilecekse tüm terör örgütleriyle mücadele sürmeli"dedi. Terör örgütlerine destek verilerek Suriye ve Irak'da barış ve huzurun getirilemeyeceğini ifade eden Elvan, "Biz şuna inanıyoruz, eninde sonunda terör örgütlerine destek verenler hata yaptıklarını anlayacaktır. Terör örgütlerine destek vererek ne Suriye'de ne de Irak'ta barışı ve huzuru temin edemezsiniz ancak ülke olarak mücadele ederseniz başarılı olabilirsiniz ki, Türkiye bunu yapıyor. Bakın sınırımızda bir terör koridoru oluşturmak istiyorlar. Biz kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz."diye konuştu. Suriyelilerin güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ettiklerini ifade eden Elvan, "Biz Suriyeli misafir kardeşlerimizin orada güvenliğin tesis edilmesiyle ülkelerine dönmesini arzu ediyoruz. Kendileri de bunu arzu ediyor. Onun için mücadele ediyoruz. Terörün kökünü kurutacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla desten yazıyor. Afrin'i önümüzdeki günlerde pırıl pırıl tertemiz terörden arındırılmış hale getireceğiz ve Afrinli olan Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde rahat, huzurlu ve barış içinde yaşamasını temin edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Bakan Elvan açıklama

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ- Muammer ŞEN KARAMAN,

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Üç yaşında ameliyatta unutulan iğne 18 yıl sonra çıkartıldı/EK

RİSKİ GÖZE ALARAK AMELİYAT OLDU

Manisa'nın Soma ilçesinde, 21 yaşındaki Meltem Cansız'ın 3 yaşındayken geçirdiği bademcik ameliyatı sırasında kırılan ve 18 yıl sonra boğazında olduğu fark edilen iğne ameliyatla alındı.

Boğazındaki iğneyle geçen 18 yılını anlatan Meltem Cansız, "3 yaşında geçirdiğim bademcik ameliyatı sırasında iğne boğazımda unutulmuş. Daha sonra iğneden dolayı 11 yıl sonra kulak rahatsızlığım ortaya çıktı. Kafamın sağ tarafı ağrımaya başladı. Doktora gittik, hiçbir şey olmadığını söylediler. Sonrasında beni MR çekilmek üzere Akhisar'a yönlendirdiler. Ancak iğneden dolayı bir türlü MR çekemediler. Sonra doktorumuz röntgene yönlendirdi. Röntgen görüntüsünde ameliyattan kalma bir çengelli iğnenin boğazımda olduğu görüldü. Bunun fark edilmesi üzerine Ege Üniversitesi'ne sevk edildim. Burada doktorlar bu ameliyatı yapabileceklerini ancak riskinin çok olduğunu söyledi. Biz yine de kabul ettik. 1,5 saatlik ameliyat geçirdim fakat doktorlar iğneyi bulmadı. 2 sene kadar araştırma yaptık. Birçok hastanelerle görüştük. Ancak ayağımda bir rahatsızlık meydana geldi. Ayağım için Ege Üniversitesi'ne gittik. Tekrardan beni ameliyat eden doktorumla görüştüm. Seni ben ameliyat ettim, tekrardan buna kalkışamam dedi. MR'a da giremezsin dediler. Yaşanan bu olumsuzların ardından yaptığımız araştırmalar neticesinde en son İzmir'de özel bir hastaneye gittik. Oradaki doktorum Çağlar Çallı bey bana bu iğneyi alacağız dedi. Bende O umutla tekrar ameliyat masasına yattım. Ameliyat sorası kendime geldiğimde doktorum iğneden kurtulduğumu söyledi ve şükürler olsun artık sağlığıma kavuştum" dedi.

14 YIL SONRA İĞNE UNUTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Baba Ahmet Cansız ise kızını 1999 yılında 3 yaşındayken bademcik sorunu nedeniyle Soma Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirterek, "Bademcikleri nedeniyle çok sık hasta oluyordu. O günkü doktorumuz ameliyat olması gerektiğini söyledi. Neticede ameliyat olduk. Kızım 17 yaşına geldiğinde yüzünde sağ tarafında ağrı olduğunu, başının ve kulağının da ağrıdığını söyleyince tekrar doktora gittik. Doktor, eklem arası bir iltihap olabilir diyerek MR istedi. Akhisar ilçesine MR çekilmeye gittik. Fakat bir türlü çekemediler. Daha sonra bir film çekildi ve iğne ortaya çıktı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Röntgen filmlerinden görüntü

Meltem Cansız'ın konuşmasından görüntü

Baba Ahmet Cansız'ın konuşmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),

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Pazarcık'ta, otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kirni mevkiinde meydana geldi. Ökkeş Arık yönetimindeki 27 BH 350 plakalı otomobil, önünde ilerleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpın duran otomobilin sürücüsü Ökkeş Arık hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı. Ökkeş Arık'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Kaza yapan araç

İtfaiyenin cesedi çıkarma çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Ökkeş Arık'ın sağlık fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,

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Hakkari'de halaylı Beşiktaş kutlaması

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın evinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenmesi, Hakkari'deki siyah-beyazlı taraftarları sokağa döktü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa çıkan yüzlerce siyah-beyazlı taraftarlar, halay çekerek galibiyeti kutladı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenmesi, Hakkari'deki taraftarlarını sokağa döktü.Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Hakkari kent merkezindeki Bulvar ve Cumhuriyet Caddeleri'nde bir araya gelen Beşiktaşlı yüzlerce taraftar, şarkılar eşliğinde önce halay çekti, ardından da araçlarıyla sevinç turları attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Beşiktaş taraftarların araçlarla sevinç turları atması

Genel ve detaylar

-Halay çekerlerken

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,