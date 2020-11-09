DHA YURT BÜLTENİ - 14

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Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını...

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, "Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi" dedi.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında Kemal Abay, Murat Erden, Uğur Soykan ve Hasan Soykan ile birlikte balık tutmak için denize açıldıktan sonra tekne alabora olup battı. Tekneden an 4 kişinin bulunduğu tekne battı. Tekneden öğretme Murat Erden, kıyıya yüzerek, çıkarken Uğur Soykan ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaybolan Kemal Abay ve Hasan Soykan'ı arama çalışmaları sürürken, Murat Erden ile Uğur Soykan'ın tedavileri Keşan Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

ERDEN: TEKNE 1 DAKİKA İÇİNDE BATTI

Hastanede tadavi altında bulunan Murat Erden, olayı Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Murat Erden, teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, "Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi. Tam batarken tekneye doğru tutunalım ya da yüzelim dedik. Bu iki fikir vardı. Kıyıdan uzaktık. Tekne de batınca ihtimaller kayboldu. Benim yüzmem iyiydi, önden gideyim dedim. Arkadaşlar da arkamdan geliyordu. Ama ben ne kadar çabuk çıkarsam onlara hemen yardım getiririm diye önden gittim. Ara ara bağırdığımda zaten çok dalga vardı. Çok geçmeden birbirimizi kaybettik. Ben de daha hızlı giderim diyordum. Dalgalı olunca bayağı bir mücadele gerektirdi. 4-5 saat yüzdüm herhalde" dedi.

Denizden çıktığında kıyıda bulunan bir restorana giderek, yardım istediğini ifade eden Erden, "Restorana girerek, sahil güveliği aramalarını söyledim. Tekne battığında arkadaşlarım arkamdaydı. Biz zaten ayrı yerlere düştük. Çok kısa bir sürede birbirimizi kaybettik. Bağırdım ama ses gelmedi. Belki onlar da bağırmıştır. İrtibatı kaybettik. Sahil yakın gibi gözüktü. Dalga olmasa daha hızlı giderdim. Bana zaten 'sen yüz en azından çık haber ver' dediler. Hızlıca yüzerek, yardım göndermekti niyetim. Çıktığımda açık bir restoran vardı. Oraya gittim. Yardım istedim. Onlarda gerekli yerleri aradılar. İnşallah diğer arkadaşlarımda kurtarılır. Güzel haberler bekliyoruz" diye konuştu.

Hastanede tedavisi süren Uğur Soykan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı