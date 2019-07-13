Balıklıgöl'deki gecekondular yıkılıp turizm adası oluşturulacak

Şanlıurfa'da kültür turizmi için önemli bir adım atıldı. Kentin simgesi olan balıklıgöl ve tarihi kale etrafından bulunan 270 gecekondunun yıkılmasına karar verildi.Kimse mağdur edilmeden projenin yürütüldüğünü belirten yetkililer, bölgenin tüm tarihi dokusuyla turizm adasına dönüşeceğini söyledi.

Şanlıurfa'nın büyükşehir statüsüne kavuşmasından önce hizmet veren İl Özel İdaresi, 5 yıl önce tarihi 'Urfa Kalesi'nin dokusunun turizme kazandırılması için Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yakubiye Mahallesi'nde bulunan 353 evin istimlak edilerek yıkılması kararını verdi. Bu doğrultuda başlatılan çalışmalar kapsamında 63 yapı kamulaştırılarak yıkıldı. Projenin güney kısmında bulunan 290 evin ise ödenek olmadığı gerekçesiyle yıkımı durduruldu. 5 yıldır molozların arasında evlerinin yıkılmasını bekleyen mahalle sakinleri ise yıkılan evlerin molozlarının arasından çıkan fare, akrep ve yılanların sık sık kendilerini ve çocuklarını tedirgin ettiğini dile getirerek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişti. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin de geçiş noktasında olan mahallelerinin molozların arasındaki görünümünün rahatsız edici olduğunu 5 yıl sonra fark eden yetkililer, bölgenin turizm adası oluşturulması için önemli bir adım attı. Kale eteğindeki gecekonduların istimlak edilerek yıkılmasına karar verildi. 270 gecekondunun yıkılmasına kararın ardından bölge cazibe merkezi haline getirilecek. 38 bin metrekarelik alanda şimdiye kadar 71 kaya mezarı, 5 sarnıç, 1 kral mezarı, ve mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Kültürel anlamda önemli bir yere sahip olan bölgede 270 gecekondunun da istimlak edilmesine karar mahalle sakinleri kararı sevinçle karşıladı.Çalışmalar tamamlandığında bölge tüm tarihi dokusuyla bir turizm adasına dönüştürüleceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Gecekonu alanının bulunduğu bölgeden drone çekimi

-Yıkılacak evler

-Mahallerde inceleme yapan yetkililer

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 372MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Emekli uzman çavuş Birecik'te kazada öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücü emekli uzman çavuş Seyfettin Keskin (45), hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seyfettin Keskin yönetimindeki 21 ES 727 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 46 FP 453 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Keskin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahelenin ardından yaralı Keskin, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli uzman çavuş oluğu öğrenilen Seyfettin Kesin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi otopsi işleminin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Askerler tarafından morgdan çıkarılan cenaze

Kazada ölen uzman çavuşun tabutu cenaze aracına konulması

Cenazeye katılanlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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O bitkiden Foça'da da var

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan, ömrü boyunca bir kez çiçek açan 'agave bitkisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinin ardından Foça'da da çiçek açtı.

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan agave bitkisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinin ardından Foça ilçesinde de görüldü. Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bitkiyle ilgili inceleme yaptı. Foça- Yenifoça arasındaki sahil karayolunun 5'nci kilometresindeki bir motelin yakınında 2 ayrı noktada görülen agave bitkisinin çiçek açtığı gözlendi. 5 ila 8 metreyi aşkın boylarıyla dikkati çeken agave bitkisi görenlerin de ilgisini çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Agave bitkilerinin bulunduğu bölgelerden genel ve detay görüntü.

Yetkililerin incelemelerinden görüntüler

Kurumuş ve yaşayan bitkilerden, çiçeklerinden genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Sahil Güvenlik uçağı tespit etti, lastik botlarda 143 kaçak yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçak ve mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 4 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, İran, Mısır, Filistin, Etiyopya ve Komorlar uyruklu 32'si çocuk, 20'si kadın toplam 143 kaçağı yakaladı.

Öte yandan Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), -

Kaynak: DHA