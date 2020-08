DHA YURT BÜLTENİ - 11 İzmir'de kan donduran olay (2)16 YAŞINDAKİ CEREN'İN ÖLÜMÜNDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI'CESEDİ BİR GÜN EVDE KALMIŞ'İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

İzmir'de kan donduran olay (2)

16 YAŞINDAKİ CEREN'İN ÖLÜMÜNDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

'CESEDİ BİR GÜN EVDE KALMIŞ'

İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan iki şüphelilerden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (Sinan Özen) (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi (Tahir Yıldız) aradım. Birlikte Naldöken mahallesindeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dedi. Diğer şüphelinin T.Y.'nin de ifadesinde aynı şekilde anlattığı öğrenildi.

'VÜCUDUNA KESİK, KURŞUN VE DARP İZİ YOK'

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

LARINI SİLMİŞOlayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirip, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cesedin bulunduğu moloz döküm alanından gündüz görüntüsü-İzmir Adli Tıp Kurumu morgunun dışardan görüntüsüHaber - Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

============================

Hakkari'de hafriyat çalışmasında bulunan küp, heyecan yarattı (2)POLİS ÖNLEM ALDI

Hakkari'de, belediyeye ait iş makinesinin dün yaptığı hafriyat çalışması sırasında bulunan boş küp, bölgede yaşayanların heyecana kapılmasına neden oldu. Bulunan küp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, ara verilen hafriyat çalışmaların ardından, define söylentisi kentte kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Polis ekipleri ise, alanda güvenlik önlemi alarak kimseyi yaklaştırmıyor.Hafriyat çalışmasının yapıldığı arazinin sahibi Kazım Özkan, heyecan yaratan hafriyat çalışması sırasında çıkan boş küp ile ilgili kendisinin polise haber verdiğini belirterek, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevliler ve polis ekipleri geldi. Bulunan boş küp, tutanak karşılığı ekiplere teslim edildi. Şu an polis ekipleri burada nöbet tutuyor. Kimseyi yaklaştırmıyor. Hakkari define konusunda zengin bir ilimizdir. Yöre halkınca heyecana neden oldu. Define söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı" dedi.DEFİNE SÖYLENTİSİ, KULAKTAN KULAĞA YAYILDIFevzi Aksu ise, Hakkari'nin define konusunda zengin bir il olduğunu ifade ederek, "Daha önce birçok kazı sırasında defineler bulundu. Dün bir kişinin kendi evindeki kazıda define bulduğu dedikodusu kısa sürede kentte yayıldı. Yetkililer define olduğu söylenen küplere el koydu. Hakkari çok kadim bir şehir. Burada geçmiş dönemlerde Hakarlar, Asuriler ve Ermenilerin yaşadıkları, tarih kitaplarında da yer alıyor. Hakkari ilimiz tarihi, geçmişi olan bir kent" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

========================

Bursa'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran TIR'a çarpmamak için manevra yapan başka bir TIR yolcu minibüsüne, minibüs ise önünde duran otomobile çarptı. Zincirleme kazada minibüs sürücüsü Özcan Arslan (30) yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Bursa Karayolu, Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden Fatih Yazıcı (38) yönetimindeki 16 VN 961 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Savaş'ın (38) kullandığı 77 BD 599 plakalı TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan TIR, sol şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Arslan yönetimindeki 34 PJ 2981 plakalı minibüse çarptı. Minibüs ise çarpmanın etkisiyle önünde duran 34 AR 3240 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özcan Arslan yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Arslan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Orhangazi-Yalova yolundan trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Kaza yerinde tartışmalardan görüntüler-Kaza yapan araçlardan görüntüler-Yaralının ambulansa konulmasından görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),

========================

Sera atıkları organik gübre olacak KEPEZ Belediyesi, kompost üretim makinesiyle günde 5 ton sera bitki atığını işleyerek, 1,5 ton organik gübreye dönüştürüyor. Başkan Tütüncü, "Türkiye'de bir belediye ilk defa sera atıklarından sıfır atık projesi kapsamında gübre üretiyor ve bunu da çiftçisine ücretsiz olarak veriyor" dedi.

Kepez Belediyesi, ilçede çevre kirliliği oluşturan sera bitki atıkları sorununu, kompost üretimi yapan makineyle ortadan kaldırıyor. Yeşil seferberliği kapsamında başlatılan katı atık toplama projesi için geliştirilen bu makine ile 12 ay boyunca sebze, meyve ve kesme çiçek üretiminin yapıldığı ilçede, günlük 5 ton bitki atığı komposta dönüştürülüyor. Üretilen organik gübre de ücretsiz olarak Kepezli çiftçilere veriliyor. Bitki atıklarını organik gübreye dönüştüren makinenin tanıtımı, sera üretimin yoğun olarak yapıldığı Gaziler Mahallesi'nde yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde yapılan tanıtıma, muhtarlar, çiftçiler ve belediye bürokratları katıldı.

KEPEZLİ ÇİFTÇİYE BEDAVA ORGANİK GÜBREKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki sera bitki atıklarından toprak düzenleyici kompost gübre üretimiyle ilgili önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi. Organik gübre üretimini, kompost makinesiyle seri hale getirdiklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti:

"Belediyemiz, bugün itibarıyla çiftçilerimizin de önemli dertlerinden biri olan ve çevre kirliliğini çok ciddi manada tehdit eden sera atıklarını toprak düzenleyici kompozit haline dönüştürüyor. Sera atıklarından elde edilen gübreyi de yine çiftçilerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kompost makinesi günde tam 5 ton sera atığını işliyor. Bu işlemi de 24 saat içerisinde fermantasyonla birlikte yaklaşık 1,5 ton gübreye dönüştürüyor."

HEM ÜRETİYOR HEM DE ÇEVREYİ TEMİZLİYORUZBaşkan Tütüncü, organik gübre üretimi ile çevre kirliliğinin de önüne geçildiğini sıfır atık projesinin başarıyla yönetildiğini söyledi. "Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Tütüncü, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir belediye ilk defa sera atıklarından sıfır atık projesi kapsamında gübre üretiyor ve bunu da çiftçisine ücretsiz olarak veriyor. Özellikle Gaziler Mahallesi gibi Kepez'in tarımda öne çıkmış mahallelerinde bu çalışmayı sürdüreceğiz ve geliştireceğiz. Bu çalışmamızın Antalya'mıza, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

Başkan Tütüncü'nün açıklamasından sonra kompost makinesine sembolik olarak tırpan ile sera bitki atığı attı. Mobil olarak kullanabilecek olan kompost makinesi, sera bitki atıklarını Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ya da sera alanlarında gübre haline getirecek. Kepezli çiftçiler, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü arayarak, seralarındaki bitki atıklarının alınmasını talep edebilecekler. Ayrıca düzenlenecek eğitimle çiftçileri, sera atıkların toplanması ve gübreye dönüşmesiyle ilgili bilgilendirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Başkan Tütüncü'nün elde edilen gübreyi incelemesiBaşkan Tütüncü'nün makineye sera atıklarını atmasıSera atıklarının gübreye dönüşmesi ve makineTütüncü'nün konuşmasıÇiftçinin konuşmasıDetayHABER-KAMERA: ANTALYA,

===============================

Karaman Valisi Işık, "Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor"

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, doğumların ve ölümlerin ertelenemeyeceğini fakat düğünlerin ertelenebileceğini belirterek, "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz. Düğünlere davetiye çıkarıyoruz; ama bu düğün davetiyeleri adeta ölüm davetiyesine dönüşüyor. Bizler bunu önlemek için ilimizdeki salgını durdurabilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık."Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki koronavirüs vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Valı Işık, Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükselişte olduğunu belirtti. Vali Işık, vaka sayısında artması nedeniyle bir takım kısıtlamalar getirdikleri ve bunların başında da düğünlerin olduğunu kaydetti. Vali Işık şunları söyledi: "Bizler artan vaka sayılarının ardından halkımızın toplu olarak bulunduğu düğünlere bir kısıtlama getirerek düğünleri, nikah şeklinde dönüştürdük ve katılacak davetli sayısını 75 kişi olarak belirledik. Düğünlerde gelin ve damadın da dahil olduğu dans edilmesi yasaklandı. Bizler bu kararları alırken oturup kafamızdan neleri yasaklayalım diye bir karar almadık. Bizim aldığımız kararın bir çeşidini de İç İşleri Bakanlığımız aldı. Biz zaten bu kararımızı hazırlamıştık bakanlığımızdan da aynı şekilde bir karar çıktı. İlimizdeki kovid-19 vakaları azımsanmayacak kadar fazla."'DÜĞÜNLER ERTELENEBİLİR AMA ÖLÜMÜ VE DOĞUMU ERTELEYEMEZSİNİZ'Bu süreçte herkesin duyarlı davranması gerektiğine dikkat çeken Vali Işık, düğün konusunda bir gelinle yaşadığı diyalogu anlattı. Işık, "Geçtiğimiz gün bir gelinimiz bana gelerek, 'Efendim doğum nasıl haksa, ölüm nasıl haksa, düğün yapmakta o kadar hak' dedi. Bende 'Evet doğru ama sen düğününü erteleyebilirsin, ölümünü ve doğumunu erteleyemezsin' dedim. Böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmamız gerekirken, sadece düğün yapacağım diye uğraşmanın da çok bir anlamı yok. Biz her zaman değerlendiriyoruz bu virüs nereden yayılıyor diye. Hep kalabalık ortamlardan yayılıyor. Bunların başında da düğünler, düğünlerin ardından ise pazarlar geliyor." diye konuştu. '65 YAŞ YASAĞI GELDİ AMA HEPSİ PAZARDA'Pazar yerlerinin de kalabalık olduğuna değinen Vali Işık, "Ben dün perşembe pazarını gezdim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı biz normalde pazara sokmuyoruz; ama dün gördüm ki 65 yaş üzerinin hepsi pazarda. Böyle bir duyarsızlık, umursamazlık olduktan sonra bizler ne yapabiliriz. Polis tulupta bir yaşlı insana hürmeten dahi elini kaldıramaz. Amca şöyle geç demek bile bizim örf ve adetlerimize sığmaz. Dün, caminin önünde yaşlı vatandaşlarımız namazdan çıkmışlar cami önündeki taburelere hepsi bitişik sırayla oturmuşlar. 'Amca neden böyle oturuyorsun? Bakın salgın var.' dedim. 'Korona bizden korksun' dedi. Korona bizden korkmaz arkadaşlar." dedi. 'DÜĞÜN DAVETİYELERİ ADETA ÖLÜM DAVETİYESİNE DÖNÜŞÜYOR'Alınan tüm tedbirlerin sağlık için olduğunu hatırlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz. Düğünlere davetiye çıkarıyoruz ;ama bu düğün davetiyeleri adeta ölüm davetiyesine dönüşüyor. Bizler bunu önlemek için ilimizdeki salgını durdurabilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık. Aynı düzenlemeyi pazar yerleri içinde düşünüyoruz. Semt pazarlarında sokak girişlerinin fazla olmasından ve elimizdeki personel yetersizliğinden dolayı pazarlar sıkı bir kontrol altına alınamıyor. Bunları nerede sıkı kontrol altında tutabiliriz, denetimleri nerede daha iyi yapabiliriz diye konuyu arkadaşlarımızla değerlendirdik. İlimizin muhtelif yerlerini gezdik ve bazı alanlar belirledik. Bunu konuyu belediye başkanlığımızla da paylaşacağız bu alanlar için gerekli girişimleri başlatacağız."'KAPALI ALANDA 4 METRE KAREDE 1 KİŞİ OTURACAK' Vali Işık, "Arkadaşlar diyor ki, 'Düğünleri engelliyorsunuz da neden umuma açık yerlerde kafelerdeki yoğunluğu azaltmıyorsunuz?' Onlarla ilgili de tedbirlerimiz var. Bundan sonra kapalı alanlarda 4 metrekarede bir kişi oturacak şekilde açık alanlarda ise 2 metre kareye bir kişi oturacak şekilde yeni bir karar alıyoruz. Bu şekilde buralardaki yoğunluğu da azaltacağız." dedi. 'HES KODU OLMAYAN KAMU KURULUŞLARINA GİREMEYİCEK'Sağlık Bakanlığının başlattığı Hayat Eve Sığır (HES) uygulamasına da değinen Işık, "HES uygulamasını başlatıyoruz. HES uygulamasını Karaman'daki kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirdik. 2'nci basamak olarak da umuma açık alanların girişlerinde uygulamayı başlatacağız. Bundan sonra uygulamayı indirmeyen, HES kodu olmayan kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına giremeyecek." dedi. 'KARANTİNADAKİ KİŞİLER BİZ NE YAPARSAK YAPALIM DIŞARIYA ÇIKIYOR'

Karantinaya alınan kişilerin dışarı çıktığını ifade eden Vali Işık, "Bir diğer konu ise evde karantinaya ve izolasyona alınan kişiler. Biz bu kişileri bu HES uygulaması ile takip ediyoruz. Ne yazık ki, evde karantinaya ve izolasyona alınan kişiler, biz ne yaparsak yapalım, bir şekilde dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Kimisi ekmek almaya, kimisi başka bir şey almaya çıkıyor. Onlar için bu hizmeti bizler verebiliriz; ama onlar yine de çıkma teşebbüsünde bulunuyorlar. Bizler bu vatandaşlarımızın dışarıya çıkmalarını önleyebilmek için bir salgın denetim merkezi kurduk. Bu denetim merkezinin altında filyasyon ekibi ve denedim ekibi bulunuyor. Her mahallede ekipleri oluşturduk ve her ekibe bir mahalle zimmetledik. Bu ekipler izolasyonun olduğu evlere günde en az iki kere giderek karantinadaki kişiler evde mi, değil mi kontrol edecekler. Kontrole gittiklerini de bize fotoğraflayarak gönderecekler. Diğer taraftan yeni bir sistem daha kurarak valilik ihbar hattını devreye alıyoruz. Telefon numaramız 0338 226 7 112 kovid ile ilgili olarak her türlü ihbar buraya yapılacak" dedi.

(

Kaynak: DHA