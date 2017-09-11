Dha Yurt Bülteni-11
1)ADANA' DA TRAFİK POLİSİ DEHŞET SAÇTI(1) Adana' da trafik polisi alacak verecek tartışması sonucu 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
1)ADANA' DA TRAFİK POLİSİ DEHŞET SAÇTI(1)
Adana' da trafik polisi alacak verecek tartışması sonucu 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
ADANA/DHA
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2)TUNCELİ'DE OLASI BÜYÜK FACİA ÖNLENDİ
TUNCELİ- Pertek karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına tuzaklanan ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş yaklaşık 200 kiloluk el yapımı patlayıcı, uzman ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda fünye ile imha edilirken, olası facia önlendi. Karayolları ekipleri, yol yapım çalışması sırasında Pertek İlçesi girişindeki polis kontrol noktası yakınlarında toprak zeminin altına tuzaklandığı el yapımı patlayıcı buldu. Haber verilmesi üzerine olay bölgesine gelen polis ekipleri, saat 12.00 sıralarında, çevrede sıkı güvenlik önlemi aldıktan sonra, karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Bomba imha uzman ekiplerin yaptığı çalışma sonunda, metal parçalarla güçlendirilmiş yaklaşık 200 kiloluk el yapımı patlayıcı, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından fünye ile patlatılarak imha edildi. El yapımı patlaycı, büyük bir gürültü ile patlarken, imha sırasında kaya parçalarının yaklaşık 400 metrekarelik alana yayıldığı görülürdü, patlama anı ise kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Patlama yerinde 5 metre genişliğin ve 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Karayolları ekiplerinin dikkati ile tespit edilen ve kontrollü imha edilen patlayıcının olası facia yaratması önlenmiş oldu.
Görüntü Dökümü
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-Patlayıcının imhasından görüntü
Ferit DEMİR/TUNCELİ, -
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3)CHP'Lİ VEKİL, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NÜN MAKAMINI BASTI
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, partisinin Burdur İl Başkanı Barış Ayten ile birlikte, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Gazi İlkokulu'nun dış duvarında asılı Türk bayrağı ve Atatürk posterini alarak İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın makam odasını bastı. Milletvekili Göker, bayrak ve posteri Bayram'ın makamına bırakırken, "Almayı unuttuklarınız bir ulusun bayrağı ve bir ulusun kurucusudur. Sizi bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyorum" dedi. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve İl Başkanı Barış Ayten, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve yıkımına birkaç gün önce başlanan merkez Atatürk Caddesi'ndeki Gazi İlkokulu'na gitti. Göker ve Ayten, okul binasının dış duvarında asılı duran Türk bayrağı ve Atatürk posterini indirdi.
'ATATÜRK'ÜN DEĞERİ İNŞAAT DEĞİL BAŞ KÖŞEDİR'
Milletvekili Göker, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni başlayacak eğitim öğretim yılının ilk dersini Atatürk'ün evlatlarına, Atatürk'ün çocuklarına, onun izinde olanlara vermek için buradayız. Kendi makam odasına Atatürk'ümüzün resmini asmak zihniyetinden yoksun bir müdür, bugün de Atatürk'ün resmini ardiyeler içinde, yıkım içinde bırakıyor. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri inşaat değil baş köşedir. Bunun da böyle bilinmesi gerekir" diye konuştu. Göker, Mahmut Bayram'ın eğitimin başkenti Burdur'a yakışmadığını belirterek, "Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.
MÜDÜRÜN MAKAMINA GİRDİ
Göker ve Ayten, yanlarına aldıkları bayrak ve posteri, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a teslim etmek üzere makamına gitti. Müdür Bayram'ın özel kalemine gelen Göker ve Ayten, sekreterine Bayram'ı ziyarete geldiklerini söylemesini istedi. Bayram'ın makamına giren sekreter kısa süre sonra dışarı çıktı. Göker'in, "Kiminle görüşüyor içeride" diye sorduğu sekreter, "Şube müdürü ve müdür yardımcımız var. Randevu olmadığı için kabul etmiyor" yanıtını verdi. Sonrasında Göker, "Ben gireyim" deyip kapıya yöneldi. Sekreter kadının engellemelerine rağmen Göker ve Ayten, kapıyı açıp Bayram'ın makamına girdi.
'SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM'
Milletvekili Göker içeri girdiğinde, toplantı halindeki Mahmut Bayram'a, "Gümüşlüğünüze gösterdiğiniz özeni Atatürk'ümüze ve bayrağımıza da göstermenizi temenni ediyorum. Gazi İlkokulu'nun yıkıntılarını kapatmak için bunları kullanamazsınız. Oradan almayı unuttuklarınız bir ulusun bayrağı ve bir ulusun kurucusudur. Sizi bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyorum" dedi.Göker ve Ayten daha sonra ellerindeki bayrak ve posteri Mahmut Bayram'ın makamının yanındaki misafir koltuğunun üzerine bırakıp, "Toplantınıza devam edebilirsiniz" diyerek odadan ayrıldı.Yaşananlar sırasında Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ise herhangi bir tepki vermeden Göker'i dinledi.
MAKAMDA ATATÜRK PORTRESİ
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, geçen hafta da İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'ın yeni yapılan ve 28 Ağustos'ta taşınma işlemleri başlayan hizmet binasındaki makam odasında çekilen fotoğraflarda, odasında Atatürk portresi bulunmadığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti. Bugün ise Mahmut Bayram'ın makamındaki duvara üzerinde Atatürk'ün portresi ve Atatürk imzalı 'Millete efendilik yoktur. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur' sözlerinin yazılı olduğu tablonun konulduğu görüldü.
Görüntü Dökümü
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Okuldan detay
Göker ve Barış Ayten'in okula girişi
Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesi
Mİlli Eğitim Müdürlüğü'ne girişleri
Özel kalemde beklemeleri
Müdür Mahmut Bayram'ın odasına girmeleri
Atatürk posteri ve bayrağı bırakmaları
181 MB /// 05.41
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
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Kütahya'daki orman yangını devam ediyor (EK)
4)YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Kütahya'nın Domaniç İlçesi'ne bağlı Çukurca beldesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangının kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Orman Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Dinçer, ekiplerin yangına arazöz ve iş makinalarının yanısıra havandan da 4 helikopter ve 2 uçakla müdahalede bulunduğunu söyledi. Yangının yayılmasının şuan için durduğunu ifade eden Dinçer şöyle konuştu: "Yangın korkulacak boyutlarda değil. Şu anlık ilerlemesi durmuş durumda. Yangının tamamen önünü kesmek için bir yandan söndürme çalışması yapıp diğer yandan da tedbirlerimizi hızlı bir şekilde almaya çalışıyoruz. Henüz yangın kontrol altına alınmış değil. Biz yangının ilerlemesini tamamen durdurmak yönünde tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. Yangının biran önce kontrol altına alınıp söndürülmesi için çalışmalarımız sürüyor."
Görüntü dökümü:
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-Uçak ve helikopterlerin söndürme çalışması yaparken,
-Zarar gören ağaçların,
-Dumanların görüntüsü bulunuyor.)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-DOMANİÇ,(Kütahya),
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5)ÇATIDA YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın Osman Yılmaz Mahallesi 625 Sokakta meydana geldi. 4 katlı Fatih Apartmanının çatısında onarım çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle çatı katını kapladı. Yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen bir itfaiyeci ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Alev alev yanan çatı katı
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Dumandan etkilenen itfaiyeci
HABER-KAMERA: HALUK TURGUT-GEBZE-DHA
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GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN
6)'O İLK AMELİYAT HAYATIMI MAHVETTİ'
ANTALYA'da 6 yıl önce sağ dizindeki ağrılar nedeniyle gittiği tıp merkezinde ameliyata alınan, sonrasında kemik veremine yakalanan tekstilci 32 yaşındaki Firuze Kemal, toplam 9 kez ameliyat oldu. Tedavisi süren Kemal, ilk ameliyatı gerçekleştiren merkez ve doktor hakkında tazminat davası açtı.
Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'nde oturan Firuze Kemal, 2011 yılının Kasım ayında gittiği özel tıp merkezinde "Bacağınızda ödem var. Küçük bir operasyon yapılacak" denilerek sağ dizinden ameliyat oldu. 5 ay sonra dizinin altında büyük bir kütle fark eden Kemal, ameliyat olduğu tıp merkezine başvurdu. Doktorunun işinden ayrıldığını öğrenen Kemal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Yapılan tetkiklerde, ameliyat sonrası dizinde enfeksiyon oluştuğunu öğrenen Kemal, yeniden ameliyata alındı.
DİZİNDE KEMİK VEREMİ DE OLUŞMUŞ
Firuze Kemal, dizindeki enfeksiyonun kaval kemiğine kadar yayıldığını öğrendiğini belirterek, "Tıp merkezindeki ameliyat sonrası düzenli kontrole gittim. Bana hiçbir şekilde enfeksiyon olduğu söylenmedi. Bacağımdaki kisti hissedip Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gidince korkunç gerçeği öğrendim. Doktorlarım dizimde enfeksiyonun yanı sıra, kemik veremi (Koch adlı mikrobun kemiklere yerleşmesi ve burada çoğalması ile başlayan hastalık) oluştuğunu söyledi" dedi.
'O AMELİYAT HAYATIMI MAHVETTİ'
Konulan teşhis sonrası şaşkına döndüğünü belirten Kemal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tedavim devam ederken üniversite hastanesindeki doktorum FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınınca, başka bir devlet hastanesine başvurdum. Muayene sonrası bacağımın çok kötü durumda olduğunu söyleyen doktorlar, operasyonu yapamayacaklarını söyledi. Ben de yeniden bir özel hastaneye gittim. Bu süreçte farklı illerde toplam 9 ameliyat geçirdim. Enfeksiyon ve kemik veremi ilk ameliyat sonrası ortaya çıktı. Ben yanlış teşhis ve tedavi kurbanı oldum. Diz bölgemdeki kemiklerin tamamı alınıp yerine protez takıldı. O ilk ameliyat hayatımı mahvetti."
Halen yüzde 48 engelli raporu bulunduğuna dikkat çeken Firuze Kemal, "4 yıl koltuk değneğiyle yürüdüm. Kortizon tedavisi gördüm. Daha yeni yeni ayağımın üzerine basabiliyorum. Söz konusu tıp merkezi ve doktor hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Yine bu kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtım. Dava açılınca mahkeme teşhis ve tedavi sürecindeki bütün evrakları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Süreç kusur yönünden incelenecek. Bu tespitlerde haklılığımın ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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Firuze Kemal'den detay
Firuze Kemal'ın olayı anlatması
Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA-DHA)