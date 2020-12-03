DHA muhabirine çirkin saldırı; kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı (4)

KINAMA MESAJLARI YAYINLANDIBursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış ve 2 arkadaşının, kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirine yönelik saldırısına ilişkin, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile...