DHA muhabirine 'Altın Kalem' ödülü

Türkiye genelinde görev yapan ekonomi muhabirlerini, yazarları ve yöneticilerini çatısı altında buluşturan EMD'nin geleneksel hale gelen 2019- 2020 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'de gündem yaratan ekonomi haberler inin yarıştığı Altın Kalem Ödülleri için jüri, gelen başvuruları ve önerileri değerlendirdi. Jüri, ödül için yarışan haber, röportaj veya programın toplumu yakından ilgilendirmesi ve ekonomik sorunları dikkate alması gibi kriterleri dikkate aldı.

Bu arada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden EMD Onur Kurulu Üyesi Metin Türkyılmaz'ın adını yaşatmak için bu yıl ilk kez 'Metin Türkyılmaz Özel Ödülü' verildi. Altın Kalem Ödülleri, 13 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Söğütözü'ndeki Anadolu Downtown Otel'de yapılacak geniş katılımlı törenle sahiplerini bulacak.