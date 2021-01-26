DHA muhabiri Haci Bozkurt'un ismi Kahta'da yaşatılacak

Kahta ilçesinde uzun yıllar DHA muhabirliği yapan, aynı zamanda emekli öğretmen olan Haci Bozkurt, geçen yıl Ekim ayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Kahta Belediye Meclisi, Haci Bozkurt'un isminin ailesinin de yaşadığı Hürriyet Mahallesi'ndeki sokağa verilmesi kararı aldı. Alınan kararın ardından 'Öğretmen Haci Bozkurt Sokağı' yazılı levha, sokağa asıldı.

Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, merhum gazeteci Haci Bozkurt'un ilçenin sevilen isimlerinden birisi olduğunu belirterek, "Haci Bozkurt'un adını yaşatmak için bir sokağa ismini vermiş olduk. Ailesine ve basın camiasına tekrar baş sağlığı diliyorum" dedi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Memi de Bozkurt'un isminin mahallelerine verilmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sercan SAKAR