DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İSTANBUL'DA ORGANİZE TAKSİ DOLANDIRICILIĞI: 23 GÖZALTI



*Şebekenin Beşiktaşlı ünlü futbolcu Enzo Roco'yu da dolandırdığı ortaya çıktı



Ali AKSOYERHüseyin COŞKUN - Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

İSTANBUL'da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonda aralarında taksi durağı sahibi ve taksi şoförlerinin bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Polisin 4 ay süren takibi sonucu şüphelilerin organize bir şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin dolandırdığı yabancı mağdurlar arasında Beşiktaş'ın Şili'li futbolcusu Enzo Roco'nun da bulunduğu öğrenildi. Dolandırıcılıkta kullanılan taksiler Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.Gözaltına alınan taksicilerin cinsel taciz, nitelikli hırsızlık, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

4 AY SÜREN OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turist şahısların taksi şoförleri tarafından dolandırma olayları üzerine 4 ay önce operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dolandırıcılık işini organize bir şekilde yaptıkları ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Ekiplerinin yürüttüğü çalışmada polis zaman zaman turist görünümlü müşteri olarak bindiği taksilerde alınan yüksek fiyatları tespit etti. Bazı olaylarda turistlerin bindiği taksiler sivil polis araçlarıyla takip edilerek işlenen dolandırıcılık suçları belgelendi.

OPERASYON BAŞLADI

Polisin gerekli delillerini toplanmasının ardından bugün operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda şu ana kadar hedefte olan 25 kişiden 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şebekenin ele başı olduğu öğrenilen Sultanahmet bölgesinde taksi durağı bulunan A.A.(56)'nın da bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'LI FUTBOLCUYU DOLANDIRMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin Beşiktaş'lı futbolcu Şili'li Enzo Roco'yu da dolandırdığı öğrenildi. Şüphelilerin Beşiktaş'tan araçlarına binen futbolcuyu Sultanahmet'te 1000 lira karşılığında götürdükleri öğrenildi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin izlediği yöntemi de orta çıkardı. Araçlarına binen turistlerin gitmek istediği yerlerin tam ters istikametine harekete geçen şoförlerin normalde 40-50 lira yazabilecek güzergahları uzatarak 1000-1500 lira para aldıkları tespit edildi. Turistin itiraz etmesi halinde onları darp eden şüphelilerin yol kenarında indirdikleri, daha sonra arkadaşlarını telefonla arayarak turisti indirdikleri yeri söyleyip onları araçlarına almalarını sağladıkları belirtildi. Böylece dolandırıcılık olayının devam ettiği ikinci gelen şoförün bir öncekinin söylediği fiyattan biraz indirim yaparak zor durumdaki turistleri gidecekleri yere bıraktıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda sahte para yada eksik para üstü verdikleri belirlendi.

HEPSİNİN SABIKALARI VAR

Gözaltına alınan şüphelilere eldeki delillere göre gözaltına alınan şüphelilere cinsel taciz, sahte para, eksik para üstü vermek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla işlem yapılacağı öğrenildi. Yetkililer operasyonları aralıksız sürdüğünü bu operasyon kapsamında 63 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

2- BAKAN FATİH DÖNMEZ MOBİL ELEKTRİK SANTRALLERİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EÜAŞ tarafından hayata geçirilen Mobil Elektrik Santrallerinin açılış törenine katıldı. Her biri 25 megawatt olan yedi adet mobil elektrik santralinin hizmete girmesi ile Türkiye'nin önemli bir enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten Dönmez; " Enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Yıllar içerisinde Türk ekonomisi büyürken beraberinde enerji talebimiz de aynı oranda arttı. Daha önce iki şeritli bir yol işimizi görürken, elektrik üretiminde bugün adeta otobanlar kuruyoruz. Elektrik arz güvenliğimizi teminat altına almak için yerli kömürden yenilenebilirse, nükleerden FSRU ve LNG tesislerine kadar enerji portföyümüzü her alanda çeşitlendirdik. Çünkü sınırlı bir kaynak ya da ülkeye dayanan bir sistemin sürdürülebilir ve rekabetçi olması mümkün değil" şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZ ENERJİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Biz bu yola "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" diyerek çıktık diyen Bakan Dönmez; "Bu öyle rastgele söylenmiş ya da belirlenmiş bir söz değil. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize giden yolda, 2023, 2053, 2071 vizyonlarını konuştuğumuz bir dönemde büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bu dinamizmini sırtlayacak bir enerji geleceğine ihtiyacımız vardı" dedi.

ARTIK TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOKTUR

'Artık Türkiye'nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliyoruz' diyen Dönmez sözlerine; "Stratejimizi bugüne kadar büyük bir titizlikle ve başarıyla yürüttük. Yaptığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler meyvesini vermeye başladı. Artık Türkiye'nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz. Hem özel sektör hem de kamunun iş birliği ve sinerjisiyle enerjide son yıllara rekorlar ve büyük başarılar sığdırdık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adı kamuoyunda rekorlarla ve büyük yatırımlarla anılan bir bakanlık oldu. 2000'li yılların başında 30 bin MW olan kurulu gücümüz bugün 90 bin MW' sınırına yaklaştı. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarında büyük bir atılım gerçekleştirerek bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50'sini yerli kaynaklardan karşıladık. 2019'un ilk 5 ayında ise bu rakam yüzde 67'ye yükseldi" diye devam etti.

BİR MOBİL SANTRAL İLE 50 BİN AİLENİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Bir mobil elektrik santrali ile 50 bin ailenin enerji ihtiyacının karşılanabileceğini belirten Dönmez," Her biri 25 MW gücünde toplam 175 MW'lık 7 mobil elektrik santralle kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına da önemli bir adım atıyoruz. Santrallerimiz anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacak. Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralinin yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 aydır. Ancak bu santraller 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontajı yapılabiliyor. Santrallerimizin taşınması da oldukça pratik. Lojistiği ve transferi de son derece kolay ve esnek. Böylece ihtiyaç olması halinde tek bir mobil santralle 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Santrallerimiz çok kısa sürede tam yüke çıkabilme kapasitesine sahip. Yani alanda ihtiyaç duyulan enerjiyi santrallerimiz maksimum kapasiteyle sağlayacak güce ve yetkinliğe sahip.

AFET VE ACİL DURUMLARDA HIZLI REAKSİYON VERMEMİZİ SAĞLAYACAK

Bakan Dönmez; "Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kaynaklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağandışı durumlarda santraller elektrik enerjisi üreterek olası krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon almamızı da sağlayacak. Çünkü acil durumlar hızlı reaksiyon gerektirir. Bu nedenle mobil santrallerimiz bu alandaki hareket kabiliyetimizi ve esnekliğimizi büyük oranda geliştirecek.

Mobil santrallerin ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir'deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

-Fatih Dönmez açıklama

-Açılış töreni

-Bakan Dönmez santralleri gezmesi

-Plaket takdimi

-Genel ve detay görüntüler



3- GALATASARAY LİSESİ'NDE KURA HEYECANI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Galatasaray İlkokulu'na alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yapıldı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Galatasaray İlkokulu kura çekimi ile 50 öğrenci alacağını duyurdu. Bu kapsamda 60-66,66-84 aylık arasındaki çocuklar kura çekimine kabul edildi. Şişli'deki Galatasaray İlkokuluna alınacak 50 öğrenci için 9139 kişi başvuru yaptı. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi'nde yapılan kura çekimince aileler büyük heyecan yaşadı. Galatasaray Lisesinin bahçesinde yapılan kura çekiminde 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu'na kayıt için hak kazandı.

Galatasaray Lisesinin bahçesinde yapılan kura çekimi

-Kura çekimi sonrası okuldan ayrılan veliler ve öğrenciler

-Kura çekimine giren aileler ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

4- İLK KALP NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİREN DOKTOR KEMAL BAYAZIT İÇİN SİYAMİ ERSEK'TE TÖREN

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Türkiye'nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Dr. Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlanıyor. 89 hayatını kaybeden Kemal Bayazıt için kuruluşunda yer aldığı Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene kızı Itır Bayazıt, Siyami Ersek Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, Prof. Dr. Siber Gürsel yakınları, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden genel kalp damar doktorları, hastanenin doktorları ve sağlık personeli katıldı. Törende Bayazıt'ın hayatını anlatıldı.

"YAPTIKLARINI, MESLEĞİM ŞU NOKTASINDAN HER AN HİSSEDİYORUM"

Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları, törende bir konuşma yaparak, "Ben hocamla hiç beraber çalışmadım. Ama beraber çalışan hocalar tarafından yetiştirildim. Yaptıklarını, mesleğim şu noktasından, geldiğimiz noktada, çalıştığım ve yönettiğim hastanede her an hissediyorum. Bunun için rahmetli hocama teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Konuşmanın ardından Kemal Bayazıt'ın kısa bir süre önce düzenlenen bir etkinliğe sağlık durumu nedeniyle katılamadığı için gönderdiği video gösterildi.

Törenden görüntüler

Itır Bayaz'ın görüntüsü (beyaz fularlı)

Bayazıt'ın videosunun gösterilmesi

Bayazıt'ın cenazesi

Detaylar

5- SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA HORTUMLU DESTEK

Serap ILGIN - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da sıcaktan bunalan çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti.

Bağcılar Caddesi'nde dün akşam sıcaktan bunalan çocuklar parka akın etti. Yarı çıplak çocukları parkta sulama yapan belediye işçisi su sıkarak serinletti. Çocuklar, hortumla sıkılan suyun altında eğlenceli anlar yaşadı.

-Çocukların görüntüsü

-Belediye işçisinin su sıkması

-Detaylar

