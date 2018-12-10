Dha Dış - Fransa'da Dünkü Gösteriler Sırasında Eylemciler Giyim Mağazasını Yağmaladı

Dha Dış - Fransa'da Dünkü Gösteriler Sırasında Eylemciler Giyim Mağazasını Yağmaladı

Fransa'da dünkü gösteriler sırasında eylemciler giyim mağazasını yağmaladıDeniz Kılınç (DHA) ' Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında protestocular giyim mağazasını yağmaladı.

Fransa'da dünkü gösteriler sırasında eylemciler giyim mağazasını yağmaladı

Deniz Kılınç (DHA)'Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemleri sırasında protestocular giyim mağazasını yağmaladı.

Fransa başkenti Paris'te Cumartesi günü 1,500'ün üzerinde eylemcinin katıldığı gösteriler devam ederken, sosyal medyada yer alan görüntülerde eylemcilerin Paris'te bir giyim mağazasını yağmaladığı görüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et