DHA DIŞ - Bulgaristan'daki Gül Festivali'ne Türkiye'den yoğun ilgi - 2

DHA DIŞ - Bulgaristan'daki Gül Festivali'ne Türkiye'den yoğun ilgi

Sevda DÜKKANCI/KAZANLIK(Bulgaristan),(DHA)- BULGARİSTAN'ın sembolü olan ve yetiştiği Kazanlık kentinde düzenlenen Gül Festivali'ne, Türkiye'den yoğun ilgi gösterildi. Düzenlenen turlarla Kazanlık'a giden yaklaşık 1000 Türk, renga renk geçen festival etkinliklerine katıldı.

Bulgaristan'ın sembolü güllerin yetiştiği ve Güller Vadisi olarak adlandırılan Kazanlık kentinde 1903 yılından bu yana düzenlenen Gül Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Gül Vadisi'nde kırmızı, beyaz, sarı, turuncu, mercan, pembe, mavi, lila ve mor renkli milyonlarca gül, eşsiz bir görüntü sergiliyor. Her yıl Haziran ayının başında yapılan festivale çok sayıda turist katılıyor. Dünyadaki tek Gül Festivali'nde bir de 'gül kraliçesi' seçiliyor. Folklor gösterileri, konserler, sergiler ve karnavallar da festivalin bir parçası olarak büyük ilgi görüyor. Festivalde gülün toplanma aşamaları tanıtılırken, gülden yapılan gıda ve kozmetik ürünleri için atölyeler de açılıyor.

Türkiye'den bu yıl Gül Festivali'ne turizm firmaları turlar düzenledi. Turlarla Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yaklaşık 1000 kişi, bir hafta boyunca festivaldeki etkinlikleri takip etti. Edirne'nin Keşan ilçesinden festivale katılan Nurten Bakiroğlu, Bulgaristan doğumlu olduğunu belirterek, "Biz 1989'da Türkiye'ye göç ettik ama imkanımız olmamıştı, buralara gelememiştik o zaman. Şimdi imkan oldu, geldik. Çok beğendik, çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler" dedi. Özel olarak Gül Festivali'ne geldiğini söyleyen emekli öğretmen Hediye Doğan, "Bu tur benim en arzu ettiğim turdu, çünkü güllerle karşılaşacaktım. Hayatta en çok sevdiğim çiçek gül. Binlerce, yüz binlerce gülle karşılaştım, güle doydum diyemem. Dünyanın her bir köşesinden getirilmiş güllerle tanıştım. Yine geleceğim" dedi. Gülay Özkan ise daha önce festivalin adını çok duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin, Isparta'nın çok ünlü gülleri var. Buraya geldik ve Bulgaristan'daki güllerin de çok güzel olduğunu, çok güzel koktuğunu, nasıl yapıldığının aşamalarını gördük, izledik" diye konuştu.

Festival, 'Bulgar Gülü'nün vatanı Kazanlık'ta 1903 yılından bu yana düzenleniyor. Farklı kimyasal özellikleri, kalıcı aroması ile Bulgar gül esansı, Fransa, İngiltere ve ABD parfümeri sektörünün en prestijli parfüm markalarında kullanılıyor. Gül toplamanın yüzde 90'lık bölümü el emeğine dayanıyor, sadece hasat için 35 bin işçi çalışıyor. Resmi istatistiklere göre, Bulgaristan yılda 1,3-1,5 ton gül yağı ihraç ediyor. Fiyatıysa kilo başına 4 bin 800 ile 5 bin Eeuro arasında değişiyor. Şam Gülü olarak bilinen gülün, Bulgaristan topraklarında geçmişi Osmanlı'ya dayanıyor. Kazanlık'ın 16'ıncı yüzyıl sonlarında gülleriyle ünlü olduğu biliniyor. Anlatılana göre, saltanatı sırasında kenti ziyarete gelen üçüncü Osmanlı Sultanı Murad Hüdavendigar, bembeyaz giyinmiş çocuklar tarafından karşılanır. Bu durumdan çok etkilenen padişah, "Maşallah, akça kızanluk. Allah nazardan saklasın. Mükemmel beyaz güzel çocuklar" diye bağırır ve kent, Osmanlı döneminde 'Kızanluk' diye anılmaya başlanır. Zamanla Kızanlık adını alan şehir, günümüzde gülleri ve gül festivaliyle adından söz ettiriyor.

Kaynak: DHA