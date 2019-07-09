DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İskender GÜNGÖR, Köln, (DHA)- Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı. Polislerin çalışmalarını tamamlamasının ardından, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, "DİTİB Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Genel merkez yetkilileri de polise bilgi vermişler. Onlar da çok hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale etmişler. Gerekli tedbirleri almışlar. Arama sırasında da cami olmasını dikkate alarak gerekli hassasiyeti gösteren Köln Polis Teşkilatı'na teşekkür ediyorum" dedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Köln polisinin kendilerine sadece 'Halk Cephesi' adlı bir örgütün bu ihbarı yaptığını söylediğini, ancak ihbarı yapan kişilerin kimliklerini açıklamadıklarını söyledi. Türkmen, 'Son bir iki haftadır zincir halinde bir şey yaşıyoruz. Önce, Schleswig kentindeki Veysel Karani camisinde Kur'an-ı Kerim'e saldırdılar. Bu, basında geniş yer buldu. Dün gece Kalsruhede Merkez Camii'ne bir saldırı düzenlendi. Bugün de bu ihbar geldi. Tabi bunu herkes görüyor. Avrupa'da aşırı sağın bir yükselişi var. Bu tür olayların devam edeceğine dair işaretler alıyoruz' dedi.

Türkmen, Köln polisinin bomba ihbarıyla alakalı 3 saat arama yaptığını, faillerin yakalanarak adalete hesap vermelerini beklediklerini ifade ederken, bu eylemlerin devam etmesi ve faillerinin yakalanmaması durumunda, eylemlerin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, toplumda bir korku yaratılmak istendiğini; yaratılmak istenen bu korkunun karşısında durduklarını ifade etti.

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi'nin e-posta adresine 'Volsfront' adlı aşırı sağcı bir örgütten bomba ihbarı içeren yazı gönderilmişti. Bunun üzerine polis, önlem olarak Köln şehrinin Ehrenfeld ilçesindeki DİTİB Genel Merkezi'ni tahliye etmişti.

Kaynak: DHA