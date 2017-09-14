Dha Ankara - Akın Öztürk'e 'İsrail Bizi Sattı' Dedi Suçlaması

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye gönderilen, Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın ifadesinde, "Gözaltında tutulduğumuz salonda Akın Öztürk'ün yanındakilere İsrail bizi sattı dediğini duydum" şeklindeki beyanı okundu. Söz alan sanık Öztürk, "Kesinlikle kabul etmiyorum. Yazgılı mahkemeye gelip yemin etsin, bunları yüzüme karşı söylesin" dedi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonda, 1 Ağustos 2017'den itibaren görülen duruşmada yarın ara karar açıklanacak. 29 sanığın savunmasının alındığı duruşmada, en son avukatının ısrarlı talepleri üzerine Astsubay Murat Taşhanlıoğlu'nun savunması alındı. Darbe gecesi lojmanlardaki evinde olduğunu, bir gün sonra nizamiye önünde gözaltına alındığını ve iddianamede darbeye katıldığına yönelik en küçük bir delil olmadığını belirten sanık Taşhanlıoğlu, tahliyesini istedi.



12 SANIK 'BYLOCK' KULLANICISI



Astsubay Murat Taşhanlıoğlu'nun savunmasının ardından başka bir sanığın savunmasına geçmeyen Başkan Selfet Giray, tensip ara kararlarını, mahkemeye gelen yazıları ve mahkemenin gönderdiği müzekkereleri okudu. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın Edirne'de yakalandığı ve SEGBİS aracılığıyla savunmalarının alınarak haklarında tutuklama kararı verildiği belirtildi. Sanıklar hakkında 'Bylock' kullanıp kullanmadıkları yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen müzekkereye cevap geldiği ve sanıklardan Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Harun Biniş, Ertuğrul Özdemir, Hakan Çiçek, Murat Bayrakçeken, Hüseyin Polatçı, Murat Koçyiğit, Nevzat Bilir, Özer Zeren, Tuncer Nergiz, Turgay Sökmen'in 'Bylock' kullandıklarının tespit edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.



EMEKLİ TÜMGENERALDEN AKIN ÖZTÜRK'E SUÇLAMA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Akın Öztürk hakkında ifade veren, darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı olan, gözaltın alındıktan sonra serbest bırakılan emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın, ifade tutanağının bir suretinin mahkemeye gönderildiği belirtildi. Yazgılı'nın, "Gözaltında tutulduğum dönemde görüp duyduklarımla ilgili tanıtlık yapmak istiyorum" demesi üzerine 9 Eylül 2017'de ifadesinin alındığı ve özetle, "16 temmuz akşam saatlerinde gözaltına alındım. İfade işlemlerinin ardından götürüldüğümüz salonda üst rütbeli subaylar vardı. Ortada bulunan grupta Akın Öztürk vardı ve bana yakındı. Konuşma yasak olduğu için yanımızdakilerle konuşamıyorduk. Bir ara Akın Öztürk'ün yanında bulunanlara 'İsrail bizi sattı' dediğini duydum. Başka bir şey demedi. Konuşmamız yasak olduğu için başka bir şey sormadım. Ben duyduğuma göre yanında bulunan Kemal Mutlu generalin de duşmuş olması lazım" dediği belirtildi.



AKIN ÖZTÜRK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Bu ifade üzerine söz alan sanık Akın Öztürk, "Kesinlikle reddediyorum. Böyle bir şey söylemedim, öyle bir konuşma geçmedi aramızda. Kesinlikle bunu reddediyorum. Aydemir Taşçı ve Kemal mutlu arkadaşlar burada ise onlara sorulsun" dedi. Ancak her iki sanığında bugün için duruşmadan vareste tutuldukları anlaşıldı. Bunun üzerine sanık Öztürk,"Cevat Yazgılı mahkemeye gelip yemin etsin, bunları yüzüme karşı söylesin" dedi. Yarın 27'inci celsesi görülecek davada, sanık avukatlarının taleplerinin ardından ara kararlar açıklanacak.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,