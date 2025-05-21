DGS BAŞVURU EKRANI | ÖSYM 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DGS BAŞVURU EKRANI | ÖSYM 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreciyle ilgili gelişmeler adayların gündeminde öne çıkıyor. Sınav takvimi, başvuru süreci ve ücret detaylarına ilişkin beklentiler artarken gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, ÖSYM 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, detaylar…

2025 yılına ait Dikey Geçiş Sınavı (DGS) takvimi, sınava katılmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için önemli bir adım olan DGS'ye dair başvuru süreci, sınav tarihi ve ücret bilgileri gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Sınav takviminin yaklaşmasıyla birlikte, adaylar "DGS başvuruları ne zaman başlıyor?", "Başvurular hangi platformdan yapılacak?" ve "2025 DGS başvuru ücreti ne kadar olacak?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, 2025 ÖSYM DGS başvuruları başladı mı? DGS'ye başvurmak isteyen adaylar süreci nasıl tamamlayabilir, ücreti ne kadar? İşte, merak edilen detaylara dair güncel bilgiler ve süreç hakkında bilinmesi gerekenler...

ÖSYM 2025 DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evet, ÖSYM 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı. Başvurular, 21 Mayıs 2025 tarihinde alınmaya başladı ve 2 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

DGS BAŞVURU EKRANI | ÖSYM 2025 DGS başvuruları başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?ÖSYM 2025 DGS başvuruları başladı mı

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabiliyor. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Başvurularını zamanında tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru günü 13 Haziran 2025 olarak belirlendi. Başvuru ücretiyle ilgili güncel detaylar ise ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunda paylaşılıyor.

Sınav, 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak ve sonuçlar 14 Ağustos 2025'te açıklanacak.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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