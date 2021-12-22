Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek - Haberler
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Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek Iğdır'dan şehir dışına hiç çıkmayan, Beşiktaş taraftarı 18 dezavantajlı öğrenci, Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul'a gönderildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş- Göztepe maçını seyredecek

IĞDIR - Iğdır'dan şehir dışına hiç çıkmayan, Beşiktaş taraftarı 18 dezavantajlı öğrenci, Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul'a gönderildi.

Iğdır'da şehir dışına hiç çıkmayan, dezavantajlı öğrenciler için proje hazırlandı. Hazırlanan proje ile Beşiktaş taraftarı 18 dezavantajlı öğrenci, Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul'a gönderildi. Iğdır Belediyesi önüne öğrenciler aileleri ile birlikte gelerek kayıtlarını yaptılar. Daha sonra çocukları Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, belediye personeli ile çocukların ailesi çocukları Iğdır Belediyesine ait otobüs ile Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına yolcu etti. Çocuklar burada uçak ile İstanbul'a seyahat edecek. Proje kapsamında öğrenciler, İstanbul'da tarihi yerleri gezip, ayrıca Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecekler.

Öğrenci velilerinden Recep Yücebaş, çocukların bu proje ile şehir dışına çıkacaklarını belirterek, "Sayın valimize bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz. Çocuklarımız bu şekilde illeri gezip geri gelecekler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon maçını seyredecekler" dedi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, göreve geldiklerinden beri muhtaç aileleri tespit ederek böyle bir projeye yer verdiklerini ifade ederek, "Hanesine konuk olduğumuz ailelere böyle bir proje yapalım dedik. Hem valilik hem belediye olarak Türkiye'nin dört büyük takımı başkanları ve yöneticileri ile görüşerek onların yardımı ile Iğdır'ımızdaki çocukları Trabzon'a, İstanbul'a göndereceğiz. Bunlar bir gün iki gün hem tarihi yerleri gezecekler hem de futbol karılaşmasını seyredecekler. Onlar için farklı bir zaman dilimi olacağını düşünüyoruz. Biz birlikte başaracağız dedik birlikte başarmak için çabalıyoruz. Daha güzel, daha iyi daha umutlu günlere ulaşmak istiyoruz" dedi.

Proje kapsamında başka öğrenciler de İstanbul ve Trabzon'a gönderilerek burada dört büyük takımın maçlarını seyretmeleri de sağlanacaktır.

Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

Dezavantajlı öğrenciler İstanbul'da tarihi yerleri gezip, Beşiktaş-Göztepe maçını seyredecek

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İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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