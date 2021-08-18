Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, aslen nerelidir?

Birçok dizide ve filmde rol alan başarılı oyuncu Devrim Yakut vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, aslen nerelidir?

Camdaki Kız dizisindeki oyunculuğuyla isminden söz ettiren başarılı oyuncu Devrim Yakut, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Devrim Yakut ile ilgili internette en çok "Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmaktadır. İşte detaylar...

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Seher Devrim Yakut27 Mayıs 1968 yılında doğan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır.

Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlanmıştır.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Manik Atak: Bihter Dinçel ile (BKM) - 2019

Ex-Press : Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008

Kocasını Pişiren Kadın : Behiç Ak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

Demir : Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999

V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

Silvan'lı Kadınlar : İsmail Kaygusuz - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Üçkâğıtçı : Orhan Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

Midasın'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 1996

Romeo Juliet : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

Bozuk Düzen : Güner Sümer : Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Taziye : Murathan Mungan

Binali ile Temir : Murathan Mungan

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