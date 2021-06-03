Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, nereli, filmleri? Devrim Yakut biyografisi!

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Devrim Yakut Camdaki Kız kadrosunda yer alacaktır. Devrim Yakut kimdir? Camdaki Kız Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri? Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir. Devrim Yakut hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız Gülcihan kimdir?

2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Devrim Yakut Camdaki Kız kadrosunda yer alacaktır. Devrim Yakut kimdir? Camdaki Kız Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri? Devrim Yakut hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız Gülcihan kimdir? İşte detaylar haberimizde…

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

Devrim Yakut (d. 27 Mayıs 1968), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur.

ROL ALDIĞI OYUNLARI

• Manik Atak: Bihter Dinçel ile (BKM) - 2019

• Ex-Press : Mustafa Avkıran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009

• Tek Kişilik Şehir : Behiç Ak - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008

• Kocasını Pişiren Kadın : Behiç Ak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

• Demir : Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003

• Olağanüstü Bir Gece : Jerome Chodorov - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002

• Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001

• Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

• Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999

• V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998

• Silvan'lı Kadınlar : İsmail Kaygusuz - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

• Ayı ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

• Üçkâğıtçı : Orhan Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997

• Midasın'ın Kulakları : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 1996

• Romeo Juliet : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

• Bozuk Düzen : Güner Sümer : Adana Devlet Tiyatrosu - 1995

• Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

• Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

• Taziye : Murathan Mungan

• Binali ile Temir : Murathan Mungan

• Yaşasın Ölüm

FİLMOGRAFİSİ

• Annem Uyurken

• Unutma Beni

• Hisar Buselik

• Yeniden Başla

• Keşanlı Ali Destanı

• Annem Uyurken

• Kelebeğin Rüyası

• Ben Onu Çok Sevdim

• Düğün Dernek

• Analı Oğullu

• Anasının Oğlu

• Yağmur: Kıyamet Çiçeği

• Vicdan/ 2013

• Hom Ofis/ 2014

• 8 Saniye/ 2015

• Bana Masal Anlatma/ 2015

• Çalsın Sazlar/ 2015

• Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice)/ 2015

• Thıgt Dress/ 2016

• Ekşi Elmalar/ 2016

• Cesur ve Güzel/ 2016-17

• Aile Arasında/ 2017

• Salur Kazan:Zoraki Kahraman/ 2017

• Hayat Sırları/ 2017

• Darısı Başımıza/ 2018 (Zerrin)

• Hareket Sekiz/ 2019

• Baba Parası/ 2020

• Şeref Bey/ 2021

• Camdaki Kız/2021-

• Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?/ 2021

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.