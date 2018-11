Devrim, " Bu Takım Sadece Futboluyla Konuşulacak"

Deplasmanda karşılaştığı Menemen Belediyespor'la 2-2 berabere kalan ve galibiyeti kaçıran taraf olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim, 1 puanın rakibe bakıldığı zaman ve deplasman maçı olması nedeniyle iyi gözüktüğünü aslında üzüldükleri bir maç yaşadıklarını söyledi. Sonuna kadar 3 puanı hak eden bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren teknik direktör Levent Devrim, " Maçı izleyenlerde bunu anlamışlardır zaten. Sonuna kadar 3 puanı hak ettik. Yaklaşık60-65 dakika 10 kişi oynadık. Buna rağmen rakibe pozisyon bile vermedik.İki tane seyredilmesi hoş gol yedik 25-30 metreden. Özelikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok gol kaçırdık. 3-4 olabilirdi maç. Ben hafta içinde de söylemiştim. Ben ve oyuncularım,'Menemen'e keyif almaya gidiyoruz' dedik. Biz kendi adımıza o keyfi aldık aslında. Oyun olarak, futbol olarak, doğrular olarak. Maçı izlemeye gelenlere de keyifli bir futbol izlettirdiğimizi düşünüyorum. Ben bu oyuncularımla her zaman için gurur duyuyorum. Maçtan önce futbolcularıma da söyledim. Skor ne olursa olsun. Mağlupta olabiliriz. Sizinle gurur duyuyorum. Çok karakterli futbolcularla çalıştığımı söyledim. Maçtan sonrada kendilerine aynı şeyi söyledim. Hakikaten çok karakterli oyuncularla çalışıyoruz. Bu karakteri gösterdiğimiz sürece, keyif almaya, olumlu futbol oynamaya devam etiğimiz sürece bu takımın önü açık. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 3 puan adına üzüldük ama sonuçta Menemen Belediyesor bizim rakibimiz. Deplasmandan 1 puan ve şartlara bakıldığı zaman 60-65 dakika sahada 10 kişi oynayan bir Manisa Büyükşehir Belediyespor vardı sahada" diye konuştu.

" MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR FUTBOLUYLA KONUŞULACAK"

Yaser'in maçın 30. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Devrim, " Yaser'in kırmızı kartıyla ilgili olarak çok söyleyecek bir şey yok. Ben hafta içinde yönetime hakem konusunda endişelerimi dile getirmiştim zaten. Sadece şunu söyleyeyim Böyle tecrübeli bir hakeme yakışmayan kararlardı. Ben sadece gösterdiği kırmızı kartla ilgili konuşmuyorum. Emir'e gösterdiği bir sarı kart var. Ben Emir'i bu yüzden oyundan çıkartmak zorunda kaldım 40'ıncı dakikada. Biz 30 yıldır bu İşin içindeyiz. 30 yıldır sahanın içinde nelerin yapılabildiğini görebiliyoruz. Biz futbol oynamaya devam edeceğiz. Biz futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz ısrarla ve inatla. Bu takım futboluyla konuşulacak, bu takım başka şeylerle konuşulmayacak. Geri kalanı Allah'a emanet ediyorum. Yapacak başka bir şey yok. Bu hafta sonunda zor bir maç daha bizleri bekliyor. Liderle oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Çok organize bir takımla oynayacağız. Savunma gücü yüksek bir takımla oynayacağız. Her zaman söylüyorum. Biz işimize bakıyoruz. Biz oyun anlayışımıza, felsefemize bakıyoruz. Doğrularımızla sahada olduğumuz sürece içerde, dışarda her takımla, her rakiple her şartta oynarız biz. Bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.