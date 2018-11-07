Devrilen Kamyonetinden Sağ Kurtulan Pazarcı, Ekmek Teknesinin Kaldırılmasını Çaresizce İzledi

Antalya'da meyve yüklü pazarcı kamyoneti alt geçitte devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, ekmek teknesinin zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

MEYVE YÜKLÜ KAMYONET DUVARA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza saat 09.00 sırasında Sakıp Sabancı Bulvarı Falez alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meyve yüklü 07 JN 460 plakalı kamyonetiyle kent merkezindeki bir pazar yerine doğru giden Bünyamin Kuzu, alt geçit girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kenardaki duvara çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Araçtaki meyve kasaları yola savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri alt geçidi trafiğe kapatarak, araç yoğunluğunu üst geçide yönlendirdi. Yola saçılan meyveler belediye görevlileri tarafından toplandı.

EKMEK TEKNESİNİN KALDIRILMASINI ÜZÜNTÜYLE İZLEDİ

Bünyamin Kuzu, ekmek teknesinin çekici yardımıyla kaldırılmasını üzüntülü gözlerle izledi. Tehlikeye aldırmadan zaman zaman aracının içine girip çıkan Kuzu, yola dökülen eşyalarını da topladı. Kamyonet çekiciyle kaldırılırken, kumlama çalışmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı. Yola saçılan meyve ve sebzeler de temizlik görevlileri tarafından toplanıp kamyonete yüklendi.