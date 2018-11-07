Devrilen Kamyonetinden Sağ Kurtulan Pazarcı, Ekmek Teknesinin Kaldırılmasını Çaresizce İzledi
Antalya'da meyve yüklü pazarcı kamyoneti alt geçitte devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü, ekmek teknesinin çekici yardımıyla kaldırılmasını hüzünlü bakışlarla takip etti.
Antalya'da meyve yüklü pazarcı kamyoneti alt geçitte devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, ekmek teknesinin zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
MEYVE YÜKLÜ KAMYONET DUVARA ÇARPIP DEVRİLDİ
Kaza saat 09.00 sırasında Sakıp Sabancı Bulvarı Falez alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meyve yüklü 07 JN 460 plakalı kamyonetiyle kent merkezindeki bir pazar yerine doğru giden Bünyamin Kuzu, alt geçit girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kenardaki duvara çarpan kamyonet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Araçtaki meyve kasaları yola savrulurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri alt geçidi trafiğe kapatarak, araç yoğunluğunu üst geçide yönlendirdi. Yola saçılan meyveler belediye görevlileri tarafından toplandı.
EKMEK TEKNESİNİN KALDIRILMASINI ÜZÜNTÜYLE İZLEDİ
Bünyamin Kuzu, ekmek teknesinin çekici yardımıyla kaldırılmasını üzüntülü gözlerle izledi. Tehlikeye aldırmadan zaman zaman aracının içine girip çıkan Kuzu, yola dökülen eşyalarını da topladı. Kamyonet çekiciyle kaldırılırken, kumlama çalışmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı. Yola saçılan meyve ve sebzeler de temizlik görevlileri tarafından toplanıp kamyonete yüklendi.
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Kimbilir bu olay adamcağızın başından hangi belayı savdı...Belki pazarda başına daha kötü bişey gelecekti onun önüne geçtiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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komuyla ne alakası varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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PAZARCILAR PAZARDA TEZGAHIN ÖN TARAFINA CİRLOP GİBİ DOMATESLERİ DİZERLER DOMATES ALMAK İSTEDİĞİNİZDE SEÇTİRMEYİP TEZGAHIN ARKASINDAN ÇÜRÜK ÇARIK NE KADAR DOMATES VARSA EL ÇABUKLUĞUYLA POŞETE DOLDURUP SİZE KASARLAR. BEN ŞAHSEN BUNLARDAN ALIŞVERİŞ YAPMIYORUM ARALARINDA DÜRÜST ESNAF ÇOK AZ VARCevap Yaz 12 3 Yayından KaldırTÜKETİCİ: sonuna kadar katılıyorum size, dikkatli bakın güzel mandalinleri ön tarafa dizerler küçükleri ve yeşilleri arkaya koyarlar. . . .Yayından Kaldır