Devrek'te Birlik Meclis Toplantısı Düzenlendi

Devrek'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından "Birlik Meclis Toplantısı" düzenlendi.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2017 yılı olağan toplantısı Atatürk Kültür Merkezinde Kaymakam Yakup Güney Başkanlığında "Birlik Meclis Toplantısı" düzenlendi. Birlik toplantısına Devrek Kaymakam Yakup Güney başkanlık yaparken, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı.



Muhtarlara köylerde yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren. Birlik Başkanı Kaymakam Yakup Güney,"2018 yılı birlik yatırımlarının görüşülmesi ile ilgili olarak, 2018 yılında Köydes projelerinden 2017 yılında asfalt temeli yapılan 4 köyümüzün 7+500 Km asfalt yolunun yapılması, 10+000 Km asfalt yol temelinin hazırlanması ve köy yollarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere 8000 ton rotmiks ile 20.000 ton sıcak asfalt alınması, ayrıca iki köyümüzde içme suyu tesisi ile 30 köyümüzde depo fayans kaplaması ve 40 köyümüze de içme suyu klorlama cihazı satın alınması işleri planlanmıştır. Birliğimiz 2018 yılı bütçesinin 7.503.000,00 TL gelir, 7.503.000,00 TL gider olarak denk yapıldığı, program ve fasıl İlçe Özel İdare Müdürü (Birlik Müdürü) İlyas Açık tarafından okunarak yapılan oylama sonucunda 2018 Yılı Birlik Bütçesinin 7.503.000,00TL olarak kabulüne, bütçe kararnamesinin de madde madde okunup kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemin 5 inci maddesinde yer alan plan ve bütçe komisyonları ile ihtisas komisyonlarının oluşumu ile ilgili olarak yapılan seçimlerde ise şu isimler yer almaktadır. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; il Genel Meclisi Üyesi Özcan Özmekik, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Uzundal, Kozluçay Köyü Muhtarı Erdoğan Kavaklı, İslamköy Köyü Muhtarı Mehmet Kara, Tabaklar Köyü Muhtarı Ercan Korkut. İhtisas Komisyonu Üyeliklerine: İl Genel Meclisi Üyesi İsmet Bostancı, Durupınar Köyü Muhtarı Muhterem Benli, Gümüşpınar Köyü Muhtarı Şeref Camgöz, Nizamlar Köyü Muhtarı Turgay Karadeli, Kurudere Köyü Muhtarı Salim Çeribaş oy birliği ile seçilmişlerdir. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyor katılan dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK