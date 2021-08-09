Devrek'te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü
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Devrek'te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü

Devrek'te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrek Müftülüğünün organizasyonu ile hayata geçirilen hafızlık icazet programı büyük ilgi gördü.

Devrek Müftülüğünün organizasyonu ile hayata geçirilen hafızlık icazet programı büyük ilgi gördü.

Bölgenin sayılı kursları arasında yer alan ve her yıl onlarca erkek ve kız hafız yetiştiren Gürbüzler Köyü Kur'an Kursunda düzenlenen ve bu yıl 28.gerçekleştirilen "Hafızlık İcazet ve Mezuniyet Töreninde davetlilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Gürbüzler köyünde bundan 36 yıl önce hayata geçirilen ve o günden bu yana kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdüren yine Türkiye'nin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursunda düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 20 genç hafızlık icazetlerini almanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'nin ve bölgenin çeşitli yerlerinden programı takip etmek için gelen yüzlerce misafire Kur'an-ı Kerim ziyafeti verildi.

Organize edilen programda davetlilere hitaben konuşan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu Başkanı Ertan Akça, "36 yıldan bu yana siz hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ayakta durma devam eden kursumuz Allah'ın izniyle mihraplara din adamı yetiştirmeye devam ediyor. Devletine, milletine, dinine ve diyanetine bağlı nesiller yetiştirmek için tüm gücümüzle ve sizlerin desteği ile gayret sarf ediyoruz. Bugün itibariyle 95 öğrenciyle tam kapasite dolulukla eğitime devam etmekteyiz. Bu öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim görebilmeleri için dernek olarak gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir. 36 yıldan bu yana bizlerin yani kursumuzun bu aşamaya gelmesinde sizlerin katkısı şüphesiz çok büyük ve bölgemizde sayılı kursları arasında da yer almaktan dolayı da ayrıca mutlu ve gururluyuz Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Kurra Hafız Ramazan Pakdil nezaretinde gerçekleştirilen hafızlık icazet programına; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, İl Müftüsü Aşır Durgun, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve yüzlerce davetli katılırken, hafızlık belgelerinin dağıtımının ardından mezun olan gençlere altının yanı sıra birçok hediye takdiminde bulunuldu.

Hafızların ve hocaların Kur'an-Kerim tilavetinin ve yapılan duaların ardından programın sonunda davetlilere kurs idarecileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

Devrek'te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü
Devrek'te 28. hafızlık icazet merasimi büyük ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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