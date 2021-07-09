DEVOUR sistem gereksinimleri 2021! DEVOUR kaç GB?

Straight Back Games tarafından yayınlanan, milyonlarca oyuncusu bulunan korku temalı oyun DEVOUR kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Peki, DEVOUR sistem gereksiminleri nelerdir? DEVOUR kaç GB boyutu vardır? DEVOUR hangi bilgisayarlara yüklenir? DEVOUR minimum ekran kartı ve ram nedir? İşte detaylar!

Straight Back Games yayıncılığını yaptığı korku oyunu DEVOUR, oyuncuların gerçekten ürktüğü ve korktuğu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Korku temalı yapımlara hayran olan oyuncular, DEVOUR sistem gereksinimlerini oldukça merak ediyor. Peki, DEVOUR sistem gereksiminleri neler, oyunun boyutu kaç GB? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

DEVOUR NEDİR?

Devour, 1-4 kişi ile oynanabilen co-op bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Bir şeytan tarafından ele geçirilmiş tarikat liderini sizi de cehenneme sürüklemeden durdurun. Koşun. Çığlık atın. Saklanın. Ne yaparsanız yapın ama yakalanmayın.

CO-OP NEDİR?

Co-op (cooperative-iş birlikli/eşli) oyunlar, gerçek hayatta "Yardım et de geçelim," ya da "Bana ayak uydur da geçelim!" şeklinde yaklaşım sergileyenlerin en sevdiği oyunlar arasındadır.

DEVOUR OYNANIŞI NASIL?

DEVOUR, Şeytani bir tarikat olan Azazel'in Bekçileri'nin lideri Anna Puerta, keçi şeytanı çağırıp, kontrol edebileceğine inandığı için yasak bir ayin gerçekleştirdi. Ama bir şeyler yanlış gitti. Azazel onu ele geçirdi. Amacınız Azazel'in Anna'nın üzerindeki kontrolünü kırmak. Bunu yapabilmek için benzin, ateş çukuru ve yakmak için yeteri miktarda ayin keçisine ihtiyaç duyacaksınız. Anna'nın öfkesi ve hızı, sizi durdurmak için çağırdığı şeytanların sayısı gibi oyun ilerledikçe artar. Tek savunma yolunuz ise UV el feneriniz. Kilitlikapılar, keçiler ve eşyaların belirdiği yerler sürekli olarak değişiklik göstererek, oturumların birbirine benzememesini sağlamaktadır. Dahası, DEVOUR'un tahmin edilemez yapay zekası sürekli olarak her bir adımdan şüphe duymanıza sebep olacak.

DEVOUR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

DEVOUR Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 or new-gen i3/ AMD FX 4100

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DEVOUR Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i7/ AMD Ryzen 3 1300x

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB Video RAM

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DEVOUR MAC OS (APPLE-MACINTOSH) BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 10.12.6

İşlemci: Intel i5 or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 3GB Video RAM

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DEVOUR STEAM FİYATI

Devour Steam'da ortalama 10,50 TL civarlarında satılmaktadır. Fakat bazı zamanlar indirimli günler oluyor ve Devour oyununun fiyatı 5 TL civarlarına kadar düşebiliyor. Bu bakımdan indirimli günleri bekleyebilir ve oyunu ucuz fiyattan satın alabilirsiniz. Ama normal zamanlarda oyunun genellikle 10,50 - 12,00 TL arasında satışı yapılmaktadır. Steam platformu üzerinden satın alabilir ve oynayabilirsiniz.