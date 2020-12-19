Devletin şefkati minik İlayda'yı ayaklandırdı

Nörolojik hastalığı nedeniyle boyundan aşağısı tutmayan 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, Hatay'dan ambulans helikopter ile getirildiği Kayseri Şehir Hastanesinde gördüğü tedavi ile oyuncakları ile oynamaya başladı.

Hatay'da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç'ın imdadına devlet yetişti. Hatay'dan hava ambulansı ile alınarak Kayseri'ye getirilen minik İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde İlayda'nın nörolojik bir hastalığı olduğu belirlendi. 2 aydır Kayseri Şehir Hastanesinde bulunan minik İlayda, yapılan tedavilerin ardından kaldığı hastane odasında oyuncakları ile oynamaya başladı.

İlayda'nın tedavisi hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, "İlayda bize 2 ay önce Hatay'dan sevkli gelmişti. Boyundan aşağı hiçbir kası çalışmıyordu. Biz İlayda'yı Hatay'dan aldığımızda aslında ilaç zehirlenmesi olarak biliyorduk ama yaptığımız testler sonucunda nörolojik bir hastalığının olduğunu anladık ve tedavisine başladık. Hastanemizde İlayda'ya damardan plazmaferez tedavisi uyguladık. Sonrasında fizik tedaviye başladık. Yapılan fizik tedavi sonrasında İlayda'nın son durumu bu şekilde. Küçük olduğu için daha iyi gelişiyor. Bu hastalıkta ortalama 1 yıl, bazen 2 yıla kadar tamamen düzelme bekliyoruz. Bazı hastalarda da maalesef tam bir düzelme sağlayamıyoruz ama İlayda şanslı hasta grubumuzda, inşallah fizik tedavi ile çok daha iyi yere gideceğini düşünüyoruz. Aile Şanlıurfalı, Şanlıurfa'dan Hatay'a, Hatay'dan Kayseri'ye ambulans helikopter ile çok güzel bir şekilde sevki yapıldı. O açıdan da şanslı bir hastamız" ifadelerini kullandı.

Çelik, "İlayda'nın ilk geldiği ile şimdiki durumu arasında çok büyük fark var. İlayda ilk geldiğinde boyundan aşağı hiçbir kası çalışmıyordu. Elini, kolunu, bacağını hiçbir şekilde hareket ettiremiyordu. Solunum makinesinde ayarları çok yüksekteydi. Şu an solunum makinesinden çıkarmaya çalışıyoruz. İlayda şu an da ellerini, ayaklarını çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyor. İlayda henüz yürümeye başlamadı ama yavaş yavaş adım atmaya başladı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı