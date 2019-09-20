20.09.2019 12:43

Devletin hizmet götürmesi köylere geri dönüşleri hızlandırdı

Terörün baskısıyla boşaltılan köylere hizmetle birlikte dönüşler başladı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür: "Vatandaş ancak huzuru, güveni, devletin yatırımının tamamını yerinde bulduğu zaman oraya gelir"

MUŞ - Muş'ta terör baskısıyla boşaltılmak zorunda kalan köyler, devletin yatırımlarıyla yeniden canlanmaya başladı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Bulanık ilçesine bağlı Gümüşpınar, Çaygeldi ve Elmakaya grup köy yolunda yüksek standartlı sıcak asfalt çalışması başlattı. Yapılan hizmetlerle uzun yıllar terör baskısıyla hane sayısı düşen köylere geri dönüşler başladı. Büyükşehirlere göç eden vatandaşlar, devletin sunduğu su, yol, telefon, elektrik ve internet hizmetiyle birlikte yeniden göç ettiği topraklara döndürüyor.

30 yıl aradan sonra ilk defa sıcak asfalt dökülen Gümüşpınar, Çaygeldi ve Elmakaya grup köy yolunda ekipler aralıksız şekilde hizmet veriyor. Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü olarak köylerin yol standartlarını yükseltmek için ciddi bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Gümüşpınar, Çaygeldi ve Elmakaya grup köy yolunda 6 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Yentür, "İl Özel İdaremize ait bütçe, KÖYDES bütçesi ve öncelikli yollardan gelen bütçe ile artık sıcak asfalt dediğimiz standardı yüksek yollar yapmaktayız. Gümüşpınar, Çaygeldi ve Elmakaya grup köy yolları yaklaşık 12 kilometrelik bir yol. 6 kilometrelik kısmını sıcak asfalt dediğimiz bitümlü sıcak karışım yaptık. Yaklaşık olarak 3 milyon 600 bin lira da devletimizin bütçesine mal oldu. Muş'ta 2019 yılı içerisinde bu standartta yüksek standardı olan yol yaptık" dedi.

"Vatandaş ancak huzuru, güveni, devletin yatırımının tamamını yerinde bulduğu zaman oraya gelir"

İl Özel İdaresi olarak en ücra yere dahi devlet hizmetini götürme çabası içerisinde olduklarını anlatan Yentür, "Sultan Alparslan çok kıymetli olan toprakları bize miras olarak bıraktı. Çok verimli topraklarımız var; Muş Ovası, Malazgirt Ovası ve Bulanık Ovası Türkiye'nin sayılı ovalarındandır. Vatandaşlarımızın çoğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Büyükşehirlerde olan vatandaşlarımızı kendi köylerine, mezralarına döndürmek için çaba sarf ediyoruz. Vatandaş ancak huzuru, güveni, devletin yatırımının tamamını yerinde bulduğu zaman oraya gelir. Eğer su yoksa, elektrik yoksa, yol yoksa vatandaş oraya gelmez. Telefon çekmiyorsa, internet çekmiyorsa vatandaş oraya gelmez. Hamdolsun ki bu altyapı hizmetleriyle ilgili ciddi bir şekilde hizmetlerin en ücra, nefesin olduğu her yere götürülmesi için ciddi çabalar sarf edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Geri dönüşler bizleri ve vatandaşları ciddi şekilde memnun etmiştir"

Büyükşehirlere göç eden vatandaşların geri dönüşe geçmesinin devleti ve vatandaşı memnun ettiğini kaydeden Yentür, "Özel idare olarak yatırımlarımızı özellikle insanların geri dönüşünün hızlı olduğu bölgelere daha çok yapma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Muş'ta asfaltın yetişmediği 2-3 köyümüz vardı. Bu sene Ulukaya köyümüze de asfaltımızı götürdük. Daha önce 150 hane olan çok büyük bir köyümüz, en son 15 haneye düşmüştü. Şu anda 50-60 haneye döndü. Önümüzdeki yıl belki bu 100 haneye çıkacaktır. Bunlarda sevindirici bir husustur. Bu vatandaşlarımızın geri dönmesi bizleri ve vatandaşları ciddi şekilde memnun etmiştir" diye konuştu.

İl Özel İdaresi İnşaat Yüksek Mühendisi Necmettin Asya da, Bulanık ilçesindeki Üçtepe, Gümüşpınar, Çaygeldi ve Elmakaya grup köy yolunda ilk defa BSK asfalt çalışması yaptıklarını belirterek, "Bu yol aynı zamanda Malazgirt, Adilcevaz ve Ahlat'ı Bulanık ilçesine bağlayan bir ara yol olmak üzere birçok yolumuzu bir birine bağlamaktadır. Buradaki yolumuz daha önceden statik kaplamaydı ve deforme olmuştu. Deforme olan statik kaplamasını kazdık ve yerine şu anda çok güzel bir sıcak karışım dökmüş bulunmaktayız. Böylelikle bu grup köy yolumuzun 20 yıllık yol sorunu ortadan kalkmış olacaktır" dedi.

"30 yıldan bu yana ilk defa köyümüze sıcak asfalt geldi"

Çaygeldi köyü sakinlerinden Abdulbaki Taşdemir ise, 30 yıldan bu yana şoförlük yaptığını ifade ederek, "30 senedir şoförlük yapıyorum ve bu yolda çalışıyorum. 4-5 senedir burada öğrenci taşıyorum. Allah, devletimizden razı olsun. Eskiden yolumuz çok kötü olduğu için her sene bir araç değiştirmek zorunda kalıyorduk. Şu anda yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor ve çok memnunuz. 30 yıldan bu yana ilk defa köyümüze sıcak asfalt geldi. Bundan sonra inşallah rahat ederiz. Huzurumuz çok yerinde. Çeşmelerimiz yapıldı, suyumuz akıyor, yolumuz yapıldı, parke taşları döşeniyor. Devlet bize daha ne yapsın. Biz devletten memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA