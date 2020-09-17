Devlet Övünç Madalyası nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası'nı kim verir, kimlere verilir? Madalya hakkında bilgiler Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Takdim töreninde konuşuyor. Peki Devlet Övünç Madalyası kimlere verilir, nasıl bir madalyadır, kim verir hakkındaki tüm bilgilere haberimizden bakabilirsiniz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Devlet Övünç Madalyası hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki madalyanın veriliş şekli nasıldır, madalyanın şekli nedir, kimlere verilir?

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama madalya. Devlet Övünç Madalyası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası'ndan sonra verilen en yüksek dereceli ikinci sivil madalyadır.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYA'SININ VERİLİŞ ŞEKLİ

Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malül olanlara ve şehit olan kişilerin 12 nci maddede belirtilen mirasçılarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilir.

Devlet Övünç Madalyası

MADALYA'NIN ŞEKLİ

- Şekli elipstir.

- Çapı 45 mm. dir.

- Maden üzerine altın kaplamadır.

- Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Devlet Övünç Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

- Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

- Kompozisyonunda ayyıldız ve motifi ve T.C. harfleri bulunur.

MADALYA'YA AİT ROZETİN ŞEKLİ

- Şekli diktörtgen ve ebadı (1x3 cm.)dir.

- Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır).

MADALYA TÖRENİ/ DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI KİMLERE VERİLİR?

Kanuna göre, madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması halinde madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine veriliyor.

19 Ocak 2018'de, 889 şehit yakını ve 2, 226 gaziye, 74 il ve 4 farklı ülkede toplam 3 bin 115 devlet övünç madalyası ve beratı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından tevcih edildi.