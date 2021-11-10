Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı - Haberler
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Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Erdoğan, ziyaretçi defterine bir de not yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Ayrıntılar Geliyor...

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
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