Devlet erkanı Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Erdoğan, ziyaretçi defterine bir de not yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
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