Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarda sürüklediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarda sürüklediler

Haberler.com - Haberler | Dünya

Geçtiğimiz günlerde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose'un öldürülmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Suiakastle ilgili 2 ABD vatandaşı ile 26 Kolombiyalı'nın gözaltına alınmasının ardından ülke sokakları savaş alanına döndü. Halatlarla bağlanmış ve kanlar içinde sokaklarda sürüklenen 2 Kolombiyalı zanlının görüntüleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose, geçtiğimiz günlerde rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Haiti sokakları savaş alanına dönerken, ülke kaosun eşiğine geldi. Dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkum isyanları ve kaçma girişimleri yaşandı.

Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler

PARALI ASKERLER ARANIYOR

Paralı asker liderinin, Kolombiyalı üst düzey bir terörle mücadele askeri biriminin eski şefi olduğu belirlendi ve polis, suikast ekibinin bir kısmının saldırıdan üç ay önce ülkede olduğunu iddia etti. Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor. Darbe emrini kimin verdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

26 KOLOMBİYALI YAKALANDI

Haiti polisi, devlet başkanının öldürüldüğü suikastla ilgili çetenin, 26 Kolombiyalı ve iki Haitili Amerikalıyı içerdiğini açıkladı. Sokakların birbirine girdiği ülkede, iki Kolombiyalı zanlının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Zanlıların gövdelerine bağlanan halatlarla sokaklarda sürüklendiği, birinin kanlar içerisinde olduğu ve kalabalığın çığlıkları arasında itilerek yürütüldüğü görüldü.

Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler

POLİSLER HALKI SAKİN OLMAYA DAVET ETTİ

Polis şefi Charles, basın toplantısında yaptığı açıklamada yetkililerin, şüphelilerin çete tarafından ateşe verilen arabaları da dahil olmak üzere, yok ettikleri kanıtlara ihtiyaç duyduğu konusunda uyardı. Polis şefi, insanları sakin olmaya ve polisin işlerini yapmasına izin vermeye çağırdı.

Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler

CİNAYETİN NEDENİ HALEN BİR SIR

Yetkililer, Haiti'nin ana muhalefet partileri ve uluslararası olarak kınanan saldırının 'yüksek eğitimli ve ağır silahlı bir grup tarafından' gerçekleştirildiğini söyleyerek, cinayetin nedenine değinmedi.

Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarda sürüklediler
Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı
Haiti'de Cumhurbaşkanı suikastında 15 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarda sürüklediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:16:41. #1.16#

title