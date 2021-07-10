Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra suların durulmadığı Haiti'de 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarda sürüklediler

Geçtiğimiz günlerde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose'un öldürülmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Suiakastle ilgili 2 ABD vatandaşı ile 26 Kolombiyalı'nın gözaltına alınmasının ardından ülke sokakları savaş alanına döndü. Halatlarla bağlanmış ve kanlar içinde sokaklarda sürüklenen 2 Kolombiyalı zanlının görüntüleri ise gündeme bomba gibi düştü.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Mose, geçtiğimiz günlerde rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Haiti sokakları savaş alanına dönerken, ülke kaosun eşiğine geldi. Dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkum isyanları ve kaçma girişimleri yaşandı.

PARALI ASKERLER ARANIYOR

Paralı asker liderinin, Kolombiyalı üst düzey bir terörle mücadele askeri biriminin eski şefi olduğu belirlendi ve polis, suikast ekibinin bir kısmının saldırıdan üç ay önce ülkede olduğunu iddia etti. Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor. Darbe emrini kimin verdiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

26 KOLOMBİYALI YAKALANDI

Haiti polisi, devlet başkanının öldürüldüğü suikastla ilgili çetenin, 26 Kolombiyalı ve iki Haitili Amerikalıyı içerdiğini açıkladı. Sokakların birbirine girdiği ülkede, iki Kolombiyalı zanlının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Zanlıların gövdelerine bağlanan halatlarla sokaklarda sürüklendiği, birinin kanlar içerisinde olduğu ve kalabalığın çığlıkları arasında itilerek yürütüldüğü görüldü.

POLİSLER HALKI SAKİN OLMAYA DAVET ETTİ

Polis şefi Charles, basın toplantısında yaptığı açıklamada yetkililerin, şüphelilerin çete tarafından ateşe verilen arabaları da dahil olmak üzere, yok ettikleri kanıtlara ihtiyaç duyduğu konusunda uyardı. Polis şefi, insanları sakin olmaya ve polisin işlerini yapmasına izin vermeye çağırdı.

CİNAYETİN NEDENİ HALEN BİR SIR

Yetkililer, Haiti'nin ana muhalefet partileri ve uluslararası olarak kınanan saldırının 'yüksek eğitimli ve ağır silahlı bir grup tarafından' gerçekleştirildiğini söyleyerek, cinayetin nedenine değinmedi.