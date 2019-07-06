Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanlığı'ndaki 22. yılı! Devlet Bahçeli kimdir, kaç yaşında?

Türkiye siyasetinin önde gelen isimlerinden Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığı görevinin 22. yılında! Ülkücü Hareketin lideri Bahçeli, 1987 yılında Alparslan Türkeş'in isteği ile öğretim üyeliği görevinden istifa ederek MÇP yönetimine dahil oldu. Devlet Bahçeli eşi, hayatı, kariyeri hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Bahçeli, 1948 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensup olan siyasetçi, ilköğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde tamamladı.

ÜLKÜ OCAĞI KURUCULUĞU VE YÖNETİCİLİĞİNDE BULUNDU

Başından bu yana Ülkücü Hareket için çalışmalar yürüten Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci olduğu sırada Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yılları arasında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Dr. Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yer alırken, diğer taraftan bilimsel çalışmalarını yürüttü. 1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev aldı. Bahçeli, yine 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR), Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) kurucuları ve Genel Başkanlarından biri olarak bulundu.

İKTİSAT ALANINDA DOKTORA YAPTI

Dr. Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yaptı ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasın Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini yürüttü. Türk-İslam alemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenerek çeşitli projeler yaptı.

MÇP GENEL SEKRETERLİĞİNE GETİRİLDİ

12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevlerine atılan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının davaları hakkında çalışmalarda bulundu. Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş'in çağrısı üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etti ve 19 Nisan 1987 tarihindeki MÇP Büyük Kurultay'ında parti yönetimine seçilerek Genel Sekreterlik görevine getirildi. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

MHP GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ

Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlendi. 05 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009 ve 4 Kasım 2012 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongreleri'nde tekrar Genel Başkan seçildi.