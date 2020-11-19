Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Bülent Arınç'a jet yanıt: Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bülent Arınç'ın "Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli" sözüne çok sert çıktı. Çiçek, "Hendek-Çukur olaylarında 793 şehidin, Kobani olaylarında 53 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Habertürk'te Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında konuşan Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi.

ARINÇ, DEMİRTAŞ'IN KİTABINI ÖNERDİ, TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunmuştu. Korona döneminde Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye eden Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" demişti.

"793 ŞEHİDİN HİKAYESİNİ OKUDUN MU HİÇ?"

Bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, "Hendek-Çukur olaylarında 793 şehidin , Kobani olaylarında 53 kişinin azmettirici katili olan terörist Demirtaş'ın tahliyesini istemek şerefsizlik ve haysiyetsizliktir. Fethullah Gülen'in dizinin dibinde büyüyenler ve CHP'nin PKK kanadı son günlerde bu propagandaya başladı. Hendek- Çukur olaylarında "Hendek kazanların alnından öpüyorum", "Şanlı direniş gösteriyorlar" diyerek teröristlere şehit ettirdiği 793 şehidin anasının, babasının, eşinin, geride kalan yetimlerinin hayat hikayesini okudun mu hiç? Etkilendiğin teröristin Allah belasını versin" tepkisini gösterdi.

"DEMİRTAŞ'TAN KOMİSYON MU ALIYORSUN?"

Bu paylaşımın ardından bir tweet daha atan Çiçek, "Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?" diye sordu.